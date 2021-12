NL-Alert wordt groots getest op 6 december met controlebericht

Aanstaande maandag, op 6 december, vindt er een grootschalige test plaats van het NL-Alert systeem. De test wordt samen met het testen van het luchtalarm gehouden.

NL-Alert test op 6 december

Als maandag je smartphone een hoop lawaai maakt rond een uur of 12, schrik dan niet. De Nederlandse overheid test ook dan weer NL-Alert. Meermaals per jaar wordt het controlebericht uitgestuurd. Om 12:00 uur staat dit te gebeuren, en krijg je een controlebericht van NL-Alert, dan weet je dat je smartphone op de juiste manier is ingesteld.

Controlebericht

Maandag 6 december zullen er echter nog meer controles uitgevoerd worden met NL-Alert. Op digitale reclameborden en informatieschermen in het openbaar vervoer zal ook het testbericht getoond worden.

De tekst in het controlebericht in de SMS van NL-Alert zal als volgt zijn;

“NL-Alert 06-12-2021 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english”

<iframe src=”https://www.youtube.com/embed/4c_DnKymLcY” width=”100%” height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>