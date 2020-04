Parkmobile brengt compleet nieuwe Android-app uit

Parkmobile is een bekende applicatie die van pas kan komen om het parkeergeld mee te betalen. Nu is er door de ontwikkelaars een vernieuwde Parkmobile app uitgebracht, welke een flinke verbetering is.

Parkmobile app in het nieuw

Parkmobile heeft een nieuwe update uitgebracht voor hun app. Hiermee wordt de vormgeving en gebruiksvriendelijkheid flink verbeterd. Daarbij heeft de toepassing wat nieuwe functionaliteit gekregen zodat de app er weer helemaal tegenaan kan.

Nieuw is de zoekfunctie. Hiermee kun je gemakkelijk zoeken naar adres, locatie of parkeerzone. De app laat de meest geschikte parkeergelegenheid zien in een straat of parkeergarage, samen met de tarieven per uur. Op dit moment toont de Parkmobile app meer dan 300 parkeergarages in Nederland. Verder zien we in de app verbeteringen terug in het design, waarbij alles net wat prettiger moet werken.

