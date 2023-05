Het merk Honor is lang niet meer zo aanwezig in ons land als dat het jaren geleden was. Sterker nog, de activiteiten draaien op een zeer laag pitje. Toch was dit jaren geleden niet zo. Bijvoorbeeld met de Honor 7. Die smartphone bespreken we in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Honor 7

Ken je de Honor 7 nog? De smartphone werd rond de zomer van 2015 aangekondigd, en DroidApp publiceerde destijds de uitgebreide Honor 7 review. Het telefoonmerk van moederbedrijf Huawei was nog niet heel erg ingeburgerd, maar de Honor 7 was direct een belangrijk vlaggenschip van het bedrijf. De ‘7’ volgde de Honor 6 op, welke zich eveneens in het hogere segment bevond. Het design van de Honor 7 deed veel denken aan dat van de Huawei Ascend Mate 7. Verschillende camera-functies zagen we dan weer terug uit de Huawei P8. Zoals de supernacht-modus en de goed eten-stand.

Laten we beginnen met het uiterlijk van de Honor 7. De smartphone had een metallic afwerking. Onder de camera aan de achterkant was het toestel voorzien van de vingerafdrukscanner. Honor voorzag de telefoon van een 5,2 inch scherm. Deze leverde een Full-HD resolutie af. Boven het scherm zat een 8 megapixel front-camera, waarbij een LED-flitser voorop ervoor zorgde dat je in de avonduren ook een selfie kon maken. De camera aan de achterkant telde 20 megapixel. We vonden de camerakwaliteit aardig, maar niet perfect. We misten de warmte in foto’s. Ben je benieuwd naar de foto’s die we met de Honor hebben gemaakt, die kun je in dit fotoalbum bekijken.

Honor voorzag de Honor 7 van de Kirin 935 octa-core processor en een 3100 mAh batterij. Er was 3GB aan werkgeheugen beschikbaar en 16GB interne opslagruimte. Dit geheugen kon je uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 128GB. Hiermee had je dus weer wat meer ruimte om je bestanden en foto’s op te slaan. De smartphone werd geleverd met Android 5.0 Lollipop. Later kreeg het toestel nog een update naar Android 6.0 Marshmallow. Uiteraard was er de bekende EMUI interface aanwezig. Die had wel wat aandachtspunten. Zo was een minpunt dat je voor iedere app afzonderlijk de notificaties in moest stellen en dat je moest instellen dat apps het netwerk mochten gebruiken.

Ondanks dat het toestel, zeker gezien zijn prijs, vrij uitgebreid was, was de Honor 7 niet perfect. De smartphone werd in 2015 uitgebracht voor een bedrag van 349 euro.

´╗┐

Honor 7 samengevat in 3 punten

5,2 inch Full-HD scherm

Kirin 935 processor

Front-camera met flitser