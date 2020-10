Samsung Note 20 Ultra review: groot, groter, grootst

De Note 20 Ultra is naast de ‘normale’ Note 20 hét high-end toestel van Samsung op dit moment. Zoals elk najaar brengt Samsung de Note serie uit. Sinds vorig jaar brengt Samsung zelfs twee toestellen uit in de Note serie. In deze review lees je of de Note 20 Ultra het succes van de Note-serie weet voort te zetten.

Samsung Note 20 Ultra review

Vorig jaar waren we al erg over de Note 10+ te spreken, die we uitgebreid beschreven in de Samsung Galaxy Note 10+ review. Een uitstekende smartphone met maar eigenlijk één minpunt. Of Samsung dit met de Note 20 Ultra kan herhalen laten we je in deze review weten.

Verkooppakket

Samsung levert in de mooie zwarte doos een snellader, de gebruikelijke boekjes en een headset mee. Een meegeleverde headset is natuurlijk altijd een mooie toevoeging, we hadden echter ook graag gezien dat Samsung een hoesje mee had geleverd. Dat had best gemogen voor dit geld.

Design, display en interface

De Note 20 Ultra ziet eruit zoals je van een toestel uit de Note serie mag verwachten, een mooi rechthoekig en zakelijk design met een groot beeldscherm. Hierdoor is het wel lastig om het toestel met één hand te bedienen. Het beeldscherm is een AMOLED-scherm, is maar liefst 6,9 inch groot en heeft een resolutie van 1440 x 3088 pixels. Dit komt neer op 496 pixels per inch. Bovendien is het scherm uitgerust met een verversingsgraad van 120Hz. Wel moeten we hierbij opmerken dat deze hoge verversingsgraad alleen van toepassing is wanneer je het beeldscherm instelt op de Full-HD-resolutie.

Het scherm is overigens van geweldige kwaliteit, een genot om naar te kijken. Ook met de minimale en de maximale helderheid zit het goed. ’s Nachts zal je niet verblind worden door het scherm en overdag in direct zonlicht is het toestel prima af te lezen.

Samsung heeft ervoor gekozen om het scherm ietwat te buigen naar de randen toe. Hoewel een plat scherm mijn voorkeur heeft, hebben we geen nadelen zoals het per ongeluk aanraken van het scherm ontdekt tijdens de testperiode. En een gebogen scherm ziet er natuurlijk wel geweldig uit.

Rondom het scherm zitten de erg smalle randen. Hierdoor is er geen plek voor de simlade aan één van beide zijkanten, en zit dan ook aan de bovenkant van het toestel. Hier vinden we ook één van de twee speakers terug. Aan de rechterkant van het toestel heeft Samsung de volumeknoppen en de aan- en uitknop geplaatst. Aan de onderkant vinden we de tweede speaker terug, samen met de USB-C ingang en de stylus.

De stylus is in tegenstelling tot eerdere versies van de Note serie aan de linkerkant geplaatst. Mocht je upgraden naar de Note 20 Ultra, dan zal dit eventjes wennen zijn, maar heeft verder geen nadelig effect. Helaas heeft Samsung ook bij de Note 20 Ultra de 3,5mm aansluiting weggelaten. Op de achterkant van het scherm vinden we de camera-unit terug. Deze unit is flink en steekt ook nog een behoorlijk stuk uit.

Interface

Ook de Note 20 Ultra is net als alle andere Samsung smartphone uitgerust met One UI, in dit geval met de nieuwste versie One UI 2.5. One UI is de skin die Samsung om Android heen bouwt. Het ziet er dan ook wat anders uit dan bij andere fabrikanten, maar over het algemeen werkt het prettig. Het startscherm is dan ook helemaal naar eigen wens in te stellen. Wat wel even wennen is, is door de aan- en uitknop ingedrukt te houden, Bixby opstart. Bixby is de assistent van Samsung. Uiteraard heb je de mogelijkheid om de aan- en uitknop zelf in te stellen, zodat je het uitschakelmenu te zien krijgt in plaats van Bixby op te starten.

Samsung heeft One UI zo ontwikkelt, dat je de instellingen met één hand kunt bedienen. Dat werkt erg prettig, zeker met een dergelijk grote telefoon als de Note 20 Ultra. Ook is de nachtstand weer van de partij. Met deze functie kun je een donker thema instellen, zodat naar het scherm kijken in het donker aangenaam is. Een andere handige functie die Samsung aan de Note 20 Ultra heeft meegegeven is het Always On Display. Hiermee zie je op je scherm je meldingen, het accupercentage en natuurlijk de datum en tijd.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Zoals je van een high-end smartphone mag verwachten, beschikt de Galaxy Note 20 Ultra over alle sensoren en netwerken, zoals 4G, 5G, WiFi 5GHz, Bluetooth 5.0 en NFC en GPS. Alleen een FM-radio ontbreekt. Bellen en internetten gaat uitstekend met deze smartphone, de geluidskwaliteit van gesprekken is prima. Ook de snelheid waarmee je over het internet surft is uitstekend. Samsung heeft voor het bellen, internetten en SMS-en haar eigen apps meegeleverd. Deze apps zien en werken prima en zijn geheel in de stijl van One UI ontwikkeld, zodat je deze apps met één hand kunt bedienen.

Multimedia: muziek en film

Dankzij de stereo-speakers en het mooie scherm is het luisteren naar muziek en kijken naar films een genot. Het volume van de speakers is dik in orde en het scherm is lekker groot met een uitstekende resolutie. Helaas heeft Samsung ook bij de Note 20 Ultra de 3,5mm aansluiting weggelaten, maar er wordt wel een headset meegeleverd die je op de USB-C aansluiting kunt aansluiten. Het geluid van deze headset is prima.

Zoals gezegd, het scherm is weer van uitstekende kwaliteit. Prima geschikt dus om films te kijken. Het scherm is zelfs nog iets groter dan zijn voorganger, namelijk 6,9 inch tegenover 6,8 inch van de Note 10+ van vorig jaar. De front-facing camera kan wel als hinderlijk ervaren worden, deze zit bovenin in het midden van het scherm.

Camera: foto’s en video’s

Achterop de Samsung Galaxy Note 20 Ultra vinden we de camera-unit terug. Deze unit mag gerust flink genoemd worden, maar je krijgt er ook iets voor terug. Samsung heeft het toestel namelijk een lens van maar liefst 108 MP meegegeven! Uiteraard is dit niet de enige lens. De tweede en derde lens zijn hebben beide een resolutie van 12 MP. De tweede lens is een telefoto lens met een diafragma van f/3.0. Met deze lens heb je de mogelijkheid om 5 keer ‘optisch’ in te zoomen en 50 keer digitaal in te zoomen. De derde lens is een groothoeklens met een diafragma van f/2.2. Overigens heeft de hoofdlens een diafragma van f/1.8.

De camera-app zit boordevol functies en opties, maar Samsung heeft het voor elkaar gekregen om de app toch overzichtelijk te houden en nodigt uit om met de functies te spelen en opties uit te proberen. Door twee keer op de aan- en uitknop te drukken, open je de camera. Natuurlijk kun je de camera ook openen door op je thuisscherm op het icoontje te klikken.

Fotokwaliteit

Foto’s die je maakt met de Samsung zijn van een erg hoge kwaliteit. We zijn met name onder de indruk van de foto’s die ’s nachts zijn gemaakt. Uiteraard zijn de foto’s die je overdag maakt ook erg mooi; kleuren en details worden erg mooi weergegeven. Echter gaat de kwaliteit erg achteruit wanneer je 50 maal inzoomt. Er is dan erg veel ruis te zien. We zagen iets vergelijkbaars bij de S20 Ultra, waarbij je 100x Space Zoom kon gebruiken. Wat we het beste kunnen omschrijven als een marketingterm voor digitale zoom, met dus veel kwaliteitsverlies. Alle foto’s die we met de Galaxy hebben gemaakt, kun je bekijken in het digitale fotoalbum.

Videocamera

De videocamera op de Note schiet erg mooie filmpjes. Net als bij het maken van foto’s worden bij het maken van video’s kleuren en details erg mooi weergegeven. Uiteraard heb je hier ook de mogelijkheid om van resolutie te veranderen. Zo kun je films schieten in Full-HD, 4K en zelfs 8K! Wanneer je in 8K filmpjes schiet, doe je dit met maximaal 24 frames per seconden. Bij de overige resoluties is dit 60 fps. De mogelijkheid om in slow motion te filmen is ook weer aanwezig. Een leuke functie is het inzoomen van de microfoon. Dit houdt in dat wanneer je inzoomt op een geluidsbron, het geluid daarvan automatisch harder klinkt.



Front-camera

Het lijkt wel alsof de selfiecamera voor sommige mensen belangrijker is dan de hoofdcamera. De front-camera moet het doen met een lens van “slechts” 10 MP. Deze camera maakt echter mooie foto’s waar wij weinig op aan te merken hebben. De verschillende opties zoals nachtmodus, pro-modus en super slow-mo zijn ook te gebruiken met de selfiecamera. Bovendien kun je de S Pen gebruiken als sluiterknop.

Overige mogelijkheden

Samsung zou Samsung niet zijn als het de Galaxy Note 20 Ultra geen extra handige functies mee had gegeven. Natuurlijk moeten we hier de S Pen benoemen, een unieke functie kenmerkend voor de Note serie.

S Pen

Als je Samsung Galaxy Note zegt, zeg je S Pen. In tegenstelling tot voorgaande versies heeft Samsung de S Pen niet aan de rechter zijkant onderin geplaatst, maar aan de linker zijkant. Mocht je van een ouder toestel uit de Note serie komen, dan zal dit even wennen zijn. Door op het uiteinde van de S Pen te klikken, kan je de het pennetje uit het toestel halen. Wanneer je de S Pen uit het toestel hebt gehaald, kun je er van alles mee doen.

Zoals hierboven al even benoemt, kun je de pen als sluiterknop gebruiken bij het maken van een selfie. Door op het knopje te drukken dat in het midden van de pen zit, maak je een foto. Door tweemaal te klikken wissel je van camera. Door gebaren te maken, bijvoorbeeld met het pennetje van links naar rechts te bewegen, wissel je ook van camera. Een andere handige functie van de S Pen is het maken van notities wanneer je scherm uitstaat.

Vingerafdrukscanner

De Note 20 Ultra is natuurlijk ook uitgerust met een vingerafdrukscanner. Deze heeft Samsung onder het scherm geplaatst. Omdat de scanner ultrasonisch is, zie je het scherm niet oplichten rondom de scanner, zoals bijvoorbeeld bij toestellen van OnePlus. Een vingerafdrukscanner onder het scherm is nog steeds niet zo snel als een fysieke vingerafdrukscanner, maar is al stukken sneller dan een jaar geleden. Bovendien is zit de scanner op een makkelijk te bereiken plek. De vingerafdrukscanner is ook accuraat, tijdens de testperiode hebben we geen “missers” gehad.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Samsung heeft de Galaxy Note 20 Ultra de Exynos meegegeven. Dit is een erg snelle processor, zoals je mag verwachten van een high-end smartphone. Wat we jammer vinden is dat bijvoorbeeld de Amerikaanse versie de Snapdragon 865+ mee heeft gekregen. Deze processor presteert iets beter dan Samsungs eigen Exynos processor. Wat het werkgeheugen betreft zit het ook wel snor bij de Note 20 Ultra, er is maar liefst 12 GB aan werkgeheugen aanwezig. Dit is ruim voldoende om mee te multitasken. Het opslaggeheugen is ook lekker ruim; je hebt de keuze uit een 128 GB, 256 GB en een 512 GB versie. Mocht je hier niet genoeg aanhebben, dan heb je de mogelijkheid om het geheugen uit te breiden met een SD-kaart.

Een high-end smartphone hoort ook een grote accu mee te krijgen. En dit heeft Samsung dan ook gedaan. De accu is 4500 mAh groot en is voldoende om de dag door te komen. Wanneer je de vernieuwingsfrequentie op aanpasbaar instelt, gaat dit wel ten koste van de accu. Waar we een screen-on-time halen van 6 uur bij de standaard vernieuwingsfrequentie, halen we een screen-on-time van tussen de 4 en 5 uur bij de aanpasbare vernieuwingsfrequentie van maximaal 120 Hz. Deze resultaten zijn behaald bij voornamelijk WiFi. Dat maakt deze resultaten lang niet geweldig, en hadden we absoluut meer van de batterij van de Note 20 Ultra verwacht.

Beoordeling

Ook met de Note 20 Ultra weer Samsung weer een top toestel op de markt te brengen. Het toestel straalt klasse uit. Ook de prestaties hebben we geen klachten. Ondanks de grootte is het toestel toch redelijk makkelijk te bedienen. Het scherm is een genot om naar te kijken en de camera’s zijn ook van bijzonder hoge kwaliteit. We vinden het wel jammer dat Samsung de Note Ultra niet heeft uitgerust met een 3,5mm aansluiting. Bovendien is het toestel erg prijzig, maar hier krijg je dan ook wel iets voor terug.

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra kun je direct kopen bij Bol.com, T-Mobile, Tele2, Coolblue, Samsung, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.

