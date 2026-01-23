Close Menu
    ABRP 7.0 uitgebracht en nog beter: grote update voor EV-routeplanner

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    De ontwikkelaars achter A Better Routeplanner, ofwel ABRP, hebben een grote update uitgebracht voor de dienst. Het is tijd voor ABRP 7.0, en daarin zien we een vernieuwd ontwerp en veel andere verbeteringen.

    ABRP 7.0

    Het jaar 2026 wordt met A Better Routeplanner afgetrapt met een compleet vernieuwde versie. De update die vanaf nu uitgerold wordt, is direct beschikbaar voor alle platformen. Niet alleen op Android en iOS, maar ook de desktopversie. Het bedrijf heeft gewerkt aan verbeterde routealternatieven, voertuigafbeeldingen, een nieuwe interface en tal van andere verbeteringen.

    ABRP 7.0

    In A Better Routeplanner kun je je eigen auto toevoegen. Nieuw daarin is dat je de auto terugziet in de app zelf. Daarbij kun je er een kleur aan koppelen, zodat je je auto zoveel mogelijk kunt visualiseren. De auto-instellingen vind je ook terug op één pagina, zodat je hier snel toegang toe hebt.

    ABRP 7.0 brengt ook een overzichtelijker menu, een duidelijkere interface en betere instellingen. De app laat je nu tot 9 unieke alternatieven voor routes plannen en toont ook meer labels. Denk aan snelst, minder verkeer en energiebesparend. Snelladers herken je nog sneller aan het vermogen. Daarnaast laten handige laadnetwerkbadges in één oogopslag zien, zodat je handig je favoriete laadnetwerken kunt vinden. Ook zie je snel de bezettingsgraad, de beoordeling en de beschikbare voorzieningen.

    Verder beloven de ontwikkelaars dat de prestaties zijn verbeterd en dat Apple CarPlay en Android Auto nu een uniforme codebasis delen voor een consistentere gebruikerservaring. De update voor A Better Routeplanner staat klaar in de downloadwinkels.

    Wil je nog flink besparen op je laadkosten? Wat ons betreft is Octopus Electroverse een absolute aanrader. Deze gratis laad-app hebben we eerder besproken in de review.

    A Better Routeplanner (ABRP)
    A Better Routeplanner (ABRP)
    Download QR-Code
    A Better Routeplanner (ABRP)
    Ontwikkelaar: Iternio Planning AB
    Prijs: Gratis

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

