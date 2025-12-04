Netflix stopt grotendeels ondersteuning voor casten naar Chromecast en TV

Netflix heeft stilletjes wijzigingen doorgevoerd in de apps van het bedrijf. Bij meerdere gebruikers is te het cast-icoontje verdwenen. In sommige gevallen werkt het casten van je serie of film nog wel, maar grotendeels is de functie vaarwel gezegd, zo heeft ook Netflix bevestigd.

Netflix stopt met casten

Even een serie of film casten van je telefoon of tablet, naar de Chromecast of naar je televisie. Het is voor een grote groep gebruikers de normaalste gang van zaken. Nu is het binnenkort nog maar de vraag of deze optie voor iedere gebruiker blijft werken. Na berichtgeving van Tweakers en verschillende gebruikers op Reddit, wordt duidelijk dat Netflix de ondersteuning voor het casten van je mobiele apparaat naar een Chromecast, Google TV-apparaat of televisie aan banden heeft gelegd. De supportpagina van Netflix is inmiddels ook aangepast, waarop de volgende tekst is te lezen;

“Netflix biedt geen ondersteuning meer voor het casten van series vanaf een mobiel apparaat naar de meeste tv’s en streamingapparaten. Gebruik de afstandsbediening van je tv of streamingapparaat voor de navigatie in Netflix.”

De streamingdienst laat weten dat ‘oudere Chromecasts’ en ‘TV’s die met Google Cast wel werken’, nog wel ondersteund worden. Echter wordt niet concreet gedeeld welke apparaten wel en niet meer werken voor het casten, en dus blijft dat gokken voor gebruikers. Wel zouden bijvoorbeeld de Google Nest Hubs nog gebruikt kunnen worden voor het casten. Dit geldt ook voor de Chromecast V3 (zonder afstandsbediening) en enkele Vizio en Compal-tv’s. Netflix raadt gebruikers die willen casten aan om de dienst te gebruiken op de televisie zelf, of in combinatie met een nog wel ondersteunend streamingapparaat.