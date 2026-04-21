OnePlus gaat Europese toekomst ‘herevalueren’, maar keuze lijkt al gemaakt

Nieuws is er opnieuw over OnePlus. De Chinese fabrikant laat nu zelf iets los over de toekomst in Europa. Naar eigen zeggen gaat het bedrijf de Europese toekomst ‘herevalueren’, maar we hebben aanwijzingen dat de keuze al gemaakt lijkt te zijn.

OnePlus voor Europa

Al langere tijd hangt er een donkere wolk boven de toekomst van OnePlus in Europa. Het merk presenteerde vorig jaar nog vol trots de high-end OnePlus 15, maar daarna ging het hard bergafwaarts met het merk. In de afgelopen tijd heeft OnePlus al afgeschaald in Europa en er zijn steeds meer aanwijzingen dat het gedaan is met OnePlus in Europa. Nu reageert het bedrijf zelf.

Officieel houdt het bedrijf het nog vrij algemeen. In een reactie stelt OnePlus dat het zijn regionale strategie en productplanning opnieuw bekijkt. Tegelijkertijd benadrukt het merk dat bestaande gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken: ondersteuning, software-updates en garantie blijven gewoon beschikbaar. Wat die “evaluatie” precies betekent, blijft onduidelijk. Het kan gaan om een aanpassing van de strategie, bijvoorbeeld minder modellen of een andere focus. Maar gezien de personeelsveranderingen lijkt het niet alleen om kleine koerswijzigingen te gaan.

Toch roept de situatie vragen op. Europa is traditioneel een belangrijke markt voor smartphonefabrikanten, tussen Noord-Amerika en Azië in. Als OnePlus hier echt zou afschalen of zich deels terugtrekt, kan dat gevolgen hebben voor het aanbod van toestellen en concurrentie in het middensegment en premiumsegment.

Inmiddels lijkt het vertrek van OnePlus uit Europa echt aanstaande. Degenen die verantwoordelijk was voor de PR in Europa, is vertrokken en een opvolger is er niet. Het is de zoveelste aanwijzing dat het toch echt gedaan lijkt te zijn met OnePlus. Het moederbedrijf zal inzetten op Oppo voor de Europese markt.

