Oppo Find X9 Ultra komt uit in oranje kleur: nieuwe persfoto’s

Een nieuwe dag, een nieuw gerucht over de Oppo Find X9 Ultra. Met dank aan een betrouwbare bron krijgen we nu foto’s te zien van de nieuwe smartphone. De telefoonfabrikant brengt het toestel uit in een oranje kleur, zo wordt duidelijk.

Oppo Find X9 Ultra in het oranje

We schreven vrijdag over de cameraspecificaties van de nieuwe Oppo Find X9 Ultra. De fabrikant heeft deze informatie zelf alvast gedeeld. Op 21 april krijgen we de telefoon officieel te zien, maar opnieuw krijgen we duidelijke informatie onder ogen. Telecomprovider China Telecom deelt vroegtijdig een foto van de oranjekleurige Oppo Find X9 Ultra. De provider deelt ook nog enkele specificaties van het toestel.

De smartphone krijgt een 6,78 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 3168 x 1440 pixels. De smartphone wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset, samen met 16GB aan werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Het toestel zou uitgebracht worden in de kleuren Polar Glaceer, Rongsha Valley en Tundra. Die laatste kleur is nu op de foto’s te zien. Steeds meer fabrikanten kiezen voor een felle oranje kleur, want eerder zagen we dit al bij Apple en ook andere fabrikanten komen met een oranje kleur.

Op de foto’s zien we dat aan de linkerkant een fysieke sneltoets is geplaatst, terwijl rechts meer knoppen zijn te zien. We zien de power-button, samen met de volumetoets en ook de cameraknop is aan de rechterkant van de smartphone te vinden. De Oppo Find X9 Ultra krijgt een flinke cameramodule waarin de vier verschillende lenzen zijn te vinden, samen met een nieuwe ‘True Color-sensor’.

De aankondiging is op 21 april. Het toestel wordt ook in ons land uitgebracht.