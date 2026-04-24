    Android 17 QPR1 Beta 1 geeft voorproefje van grote september-update

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Google heeft een nieuwe update uitgebracht van Android 17. De update die nu is uitgebracht, is Android 17 QPR1 Beta 1. Met deze update wordt een voorproef gegeven van de grote Pixel Feature Drop update van september.

    Android 17 QPR1 Beta 1

    Gebruik je een Pixel-toestel en volg je de ontwikkelingen rond Android een beetje, dan gaat het snel. Google heeft namelijk direct na de laatste bèta van Android 17 alweer een nieuwe testversie uitgebracht: Android 17 QPR1 Beta 1.

    Die naam klinkt misschien technisch, maar het idee is simpel. QPR staat voor “Quarterly Platform Release”: updates die elk kwartaal verschijnen en vooral gericht zijn op verbeteringen achter de schermen. Deze eerste QPR1-bèta geeft alvast een voorproefje van de zogeheten Feature Drop die in september wordt verwacht.

    Verwacht in deze versie geen grote nieuwe functies of opvallende veranderingen in het design. De focus ligt vooral op stabiliteit. Zo zijn er verschillende bugs opgelost, waaronder een probleem waarbij printopdrachten konden crashen als je printer bijna zonder inkt zat. Ook een vastlopende Terminal-app, audioproblemen bij bellen en issues met geluidsuitvoer zijn aangepakt.

    Voor jou betekent dat vooral een soepelere ervaring, al merk je daar misschien niet direct iets van in het dagelijks gebruik. Dit soort updates speelt zich vooral onder de motorkap af.

    De bèta is beschikbaar voor een brede reeks Pixel-apparaten, van oudere modellen zoals de Pixel 6 tot de nieuwste generatie. Zit je in het bètaprogramma, dan kun je de update automatisch binnenkrijgen. Wel blijft het verstandig om eerst een back-up te maken, want het blijft testsoftware.

    Twijfel je of je moet installeren? Dan geldt de bekende afweging: wil je vroeg toegang en helpen testen, dan is dit interessant. Gebruik je je toestel liever zonder risico’s, dan kun je beter wachten op de definitieve updates.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

