Android 17 Beta 4 uitgebracht: dit is er allemaal nieuw

Google heeft een nieuwe testversie uitgebracht van Android 17. Met de komst van Android 17 Beta 4 is de laatste bètaversie een feit. Er worden verschillende problemen opgelost, maar ook enkele verbeteringen doorgevoerd.

Android 17 Beta 4

Het moment waarop de laatste bètaversie van Android 17 beschikbaar wordt gesteld, is aangebroken. Google heeft voor de Pixel-bezitters die deel uitmaken van het bètaprogramma, Android 17 Beta 4 uitgebracht. Drie weken na de vorige release is dit de laatst geplande bèta van de releasecyclus. Dit betekent dat Google nu de hand kan leggen op de definitieve stabiele update. Wel hebben we bij eerdere bètaversies gezien, dat er tussentijds nog kleinere updates met bugfixes verschijnen.

De update naar Android 17 Beta 4 pakt een groot aantal problemen aan. Daarnaast licht 9to5Google nog enkele vernieuwingen uit. Zo zien we enkele kleine wijzigingen in de interface, waaronder een nieuwe Easter Egg. Wanneer je geen notificaties meer hebt, toont het scherm ‘Je bent helemaal bij’, in plaats van de tekst ‘Geen meldingen’. Google heeft ook gewerkt aan een nieuw systeempictogram.

Bugfixes

De bugfixes die met de update zijn aangepakt, zijn als volgt;

Een probleem waarbij webpagina-URL’s automatisch werden meegestuurd bij het delen van schermafbeeldingen vanuit de voorbeeldweergave, waardoor ongewenste links met afbeeldingsbestanden werden gedeeld.

Een toegankelijkheidsprobleem zorgde ervoor dat het apparaat volledig onbruikbaar en niet meer reageerde.

Een probleem waarbij de widget voor mediabediening kan verdwijnen of niet meer werkt bij het navigeren tussen meerdere actieve mediasessies.

Een probleem waarbij Dream Services er niet in slaagde om belangrijke gebeurtenissen correct te verwerken, Keyguard bouncer-prompts te activeren of callbacks voor de servicelevenscyclus uit te voeren.

Een probleem waardoor gebruikers geen filmische of lokale weer-achtergrondeffecten konden downloaden en toepassen.

Een probleem waarbij het apparaat vastliep en spontaan opnieuw opstartte tijdens het typen in berichtenapps.

Een kritiek systeeminstabiliteitsprobleem waardoor het apparaat vastloopt en crasht tijdens normaal gebruik.

Een probleem waardoor apparaten aanzienlijk langzamer opladen wanneer de batterij bijna 80% vol is, met als gevolg lange wachttijden voordat het apparaat de gewenste laadstatus bereikt en overschakelt naar de bypass-modus.

Een weergaveprobleem waardoor veelkleurige horizontale lijnen willekeurig het scherm van het apparaat bedekten.

Het naar beneden trekken van het meldingenpaneel terwijl een feedbackrapport wordt verwerkt, kan een systeem-UI-crash en een vastlopend apparaat veroorzaken.

Kritieke systeemcomponenten, waaronder Pixel Launcher en de navigatie, kunnen na een herstart van het apparaat enkele minuten vastlopen of niet meer reageren.

Een toegankelijkheidsprobleem dat gebruikers ervan weerhoudt om correct met apps te interageren nadat ze de app hebben geminimaliseerd en terug zijn gekeerd naar de gesplitste schermweergave.

Een probleem waardoor Bluetooth niet opnieuw kon worden ingeschakeld nadat het was uitgeschakeld via de systeeminstellingen of het paneel met snelle instellingen.

Meldingen die zijn gemarkeerd met setSilent(true) kunnen onverwacht waarschuwingsgeluiden afspelen op Android 16 wanneer er meerdere meldingen in het meldingenpaneel aanwezig zijn.

Wi-Fi-analyseprogramma’s detecteren geen beschikbare Wi-Fi-signalen, waardoor netwerkscans en signaalmonitoring onmogelijk zijn.

Uitrol update

Maak je deel uit van het bètaprogramma, dan kun je de update vanaf nu aangeboden krijgen. De update komt beschikbaar voor de volgende toestellen: Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold.

Google Pixel 10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 569,00 euro