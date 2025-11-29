Google Pixel Watch 4 review: erg fijne smartwatch met goede accuduur

Smartwatches worden steeds beter, sneller en veelzijdiger. Google doet hier graag aan mee, en brengt de Pixel Watch 4 uit. Deze nieuwe smartwatch is natuurlijk voorzien van Wear OS 6 met Material 3 Expressive. Is deze smartwatch naast superstrak ook nog supergoed? Je leest het in de Pixel Watch 4 review.

Pixel Watch 4: onze ervaringen

De laatste jaren zijn smartwatches steeds populairder onder gebruikers. Toch gaan de horloges al enige tijd mee. Ken je de LG G Watch nog uit 2014 met het vierkante scherm? Destijds kwamen ook de Moto 360 en de Galaxy Live van Samsung uit. Ikzelf liep jarenlang rond met de LG G Watch R smartwatch. Hoewel mijn dagelijkse smartwatch een Garmin is, heb ik die de afgelopen weken omgewisseld voor de Pixel Watch 4. Is het een blijvertje?

In de Galaxy Watch 8 review waren we al enthousiast over de recent uitgebrachte smartwatch van Samsung, al waren we in de OnePlus Watch 3 review ook erg te spreken over die smartwatch, die lang meegaat. Maar hoe bevalt de nieuwe Google Pixel Watch 4? De afgelopen weken heb ik de Pixel Watch 4 om de pols gedaan en dus is het tijd voor een review. Het horloge is beschikbaar in twee maten: 41 mm en 45 mm. Voor de review hebben we het 45mm model.

Google kwam in 2022 voor het eerst met een eigen Pixel-smartwatch. De fabrikant bracht deze eerste Pixel Watch nog niet uit in Nederland. Dat gebeurde pas een jaar later, met de Pixel Watch 2. Inmiddels zijn we aangekomen bij de Pixel Watch 4, en dat horloge kent een hoop verbeteringen, als we Google mogen geloven. Hoe dat bevalt in de praktijk? Dat lees je in onze uitgebreide Pixel Watch 4 review.

In de verpakking

In de langere rechthoekige verpakking van de Google Pixel Watch 4 vinden we natuurlijk de klok. Je vindt verder twee maten van bandjes (klein en groot) en wat papierwerk. Uiteraard wordt ook de cradle, ofwel de oplader meegeleverd. Dit is een ander systeem dan dat we bij eerdere modellen zagen. Je dient zelf te zorgen voor een lader met een USB-C uitgang.

Ontwerp en design

Het ontwerp van de Pixel Watch 4 ziet er erg strak uit. We hebben het horloge in de kleur matzwart met een sportbandje in de kleur Obsidian, ofwel ook zwart. Bij de aankondiging werd bekend gemaakt dat het horloge voorzien is van een Actua 360 Display, met 16 procent dunnere schermranden, een helderheid van 3000 nits en 10 procent meer scherm dan bij zijn voorganger. Het geheel ziet er erg strak uit. Ook op zonnige dagen is het schermpje van de smartwatch uitstekend af te lezen.

Aan de rechterkant van de kast zit de kroon. Je kunt hiermee niet door verschillende menu’s en vensters scrollen. Je kunt er ook op drukken, waarna het app-menu wordt geopend, of ga je een stap terug. Boven de kroon vind je nog een fysieke knop waarmee je toegang hebt tot recent gebruikte toepassingen. De knop ingedrukt houden brengt je naar assistent Gemini. De sensoren voor je gezondheidsdata bevinden zich vanzelfsprekend aan de onderkant van het horloge. De Pixel Watch 4 is voorzien van een speaker en een microfoon, zodat ook bellen ermee mogelijk is.

Het bandje is van siliconen, al kun je nog uit verschillende bandjes kiezen om deze te personaliseren. Zo kun je bijvoorbeeld ook kiezen voor geweven bandjes of een elastisch bandje. Een lederen horlogeband behoort ook tot de mogelijkheden. Het standaard bandje is best prima, al vind ik hem al snel wat ‘zweterig’, al is dat vooral iets persoonlijks. Middels een simpele druk op de knop kun je het horlogebandje vervangen. Je hoeft niet bang te zijn dat je deze knop per ongeluk indrukt.

Wat de Google Pixel Watch 4 nog mooier maakt, is natuurlijk de keuze uit de wijzerplaten. En daar zijn er een hoop van te vinden, standaard van Google zelf al, maar ook in de Google Play Store. Je kunt de standaard wijzerplaten ook nog verder personaliseren en bepaalde gegevens toevoegen of juist weglaten. Een fijne toevoeging. De watch faces zien er vaak erg strak uit.

Notificaties en meldingen

Qua meldingen lijkt het niet altijd even helemaal goed te gaan. Soms komt een melding niet helemaal door, ook al staat een app wel aangevinkt. Wat ik vooral vervelend vind, is dat oude meldingen regelmatig blijven staan, terwijl deze op de telefoon al zijn weggeveegd.

Berichten kun je snel beantwoorden. Dit kan met het kleine toetsenbord op het scherm, of je kunt de spraakinvoer gebruiken. Dit werkt erg goed. Je wordt op de hoogte gebracht van een nieuwe notificatie, met de trilmotor. Die is volgens Google verder verbeterd en doet het vrij goed. Wel vind ik de trilmotor in de Garmin Forerunner 965 krachtiger.

Wear OS: puur van Google

Google levert de Pixel Watch 4 met het nieuwe Wear OS 6. Deze software is opnieuw ontworpen, en beschikt over de Material 3 Expressive stijl. Hierdoor ziet de hele interface er erg gelikt uit. Het voelt lekker snel aan en wijst zich ook goed vanzelf. Je kunt ook de kleurstijlen aanpassen, waarbij je kunt aangeven dat het kleurenthema overeen moet komen met de wijzerplaat.

Met gestures (ofwel veegbewegingen) vind je gemakkelijk je weg door de menu’s. Daarnaast kun je vanaf het startscherm door de verschillende ‘widgets’. Zo heb je toegang tot het weer, de muziekspeler, je slaapschema, stappenteller, agenda, Google Maps en andere nuttige tools. Natuurlijk kun je zelf ook widgets toevoegen en verwijderen.

De Pixel Watch 4 beschikt over verschillende handige bewegingsacties. Zo kun je het horloge naar je mond brengen en beginnen met het stellen van een vraag voor Gemini. Handig om snel te weten te komen wat het weer morgen wordt, of dat er nog wat op de agenda staat aan activiteiten.

Gezondheid en beweging

Een smartwatch wordt vaak ook gebruikt voor het bijhouden van je gezondheid en je activiteiten. Dat is dan ook zeker mogelijk met de Google Pixel Watch 4. Alle gegevens worden verzameld in de Fitbit-app. Verschillende wijzerplaten geven je ook meer inzicht in zaken zoals je stappen, verbrande calorieën en je hartslag. Want ook deze zaken worden natuurlijk bijgehouden met de smartwatch.

Je activiteit bijhouden kan eenvoudig op de Pixel Watch 4. Met een veegbeweging naar rechts op je horloge de trainingen die je kunt bijhouden. Of je nou gaat wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen, badmintonnen, dansen, golfen of padel, het kan allemaal bijgehouden worden. Deze statistieken worden vervolgens in je account opgeslagen. De Fitbit app kun je koppelen met Health Connect, en zo kun je bepaalde gegevens synchroniseren naar andere platformen. Het is ook mogelijk je activiteiten zoals je wandeling, door te plaatsen op Strava.

Als we kijken naar de locatiebepaling van de Google Pixel Watch 4, en ter vergelijking de Garmin Forerunner 965, dan zien we dat de twee modellen elkaar eigenlijk niet veel ontlopen. Beide horloges leggen de route perfect vast. We zien bij de Pixel meer ‘mooie vormen’ van de route, waar de Garmin meer met punten lijkt te werken. Hieronder vind je een foto met de twee GPX-bestanden die rechtstreeks uit de horloges komen.

In de Fitbit app heb je toegang tot vele zaken. Op het startscherm zie je direct je voortgang en eventuele tijd die je moet herstellen. Ook krijg je inzicht in je activiteiten, maar ook je slaap. Daar komen we zometeen in de Pixel Watch 4 review op terug. De coach-functie in de app helpt je met mindfulness of met een hardlooptraining om jezelf beter te maken. Je kunt ook je voeding bijhouden, maar dit werkt vrij matig. Zo lijkt Fitbit niet overweg te kunnen met de Nederlandse producten. Dit betekent dat het toevoegen van een pannenkoek, volkoren boterham of een schaaltje kroepoek, niet gevonden kan worden. In plaats daarvan kan je beter naar Yazio kijken, een app die ook weer gesynchroniseerd kan worden met Fitbit. Alles over deze handige app lees je in onze Yazio review.

Slaap en activiteiten

Je slaap bijhouden is ook een veelgebruikte functie voor smartwatch-bezitters. Dat is dan ook mogelijk met de app van Fitbit. De Pixel Watch 4 kun je voor de nacht in een slaapmodus zetten, zodat je niet gestoord wordt door meldingen. Echter werd ik wel één keer midden in de nacht wakker van meldingen, omdat blijkbaar de slaapmodus gedeactiveerd was. Het kan zijn dat in de slaap dit per ongeluk gebeurt is; het is eenmalig gebeurd.

Bij het wakker worden, krijg je op je horloge een overzicht met de slaapprestaties. Deze kun je ook terugzien in de app. Zo zie je hoe je slaaptijdlijn eruitzag.Denk aan de tijd die je wakker was, de remslaap, lichte slaap en de diepe slaap. Ook worden statistieken over je slaap getoond, zoals de hartslag en de zuurstofvariatie. Dit wordt gecombineerd in de Fitbit app met een slaapscore. Wel blijft het vooral je eigen gevoel ook blijven volgen; want een horloge kan er nog al eens naast zitten, zo weten we ook van Garmin. Of de Pixel of de Forerunner beter is, durf ik niet te zeggen. Ik vind de Garmin soms wat negatief, terwijl de Pixel eerder wat optimistisch is, als ik de score bekijk. Dus ergens tussenin.

Accuduur en opladen

Smartwatches met Wear OS staan niet altijd even goed bekend om de accuduur. Hoe zit dat met de Pixel Watch 4? Het horloge heeft een 455 mAh accu en in de praktijk haalt die een erg goede accuduur. Met de gehele dag door notificaties, twee nachten slaap meten, een uur wandelen als workout met tracking, continue hartslagmeting en het scherm altijd aan (behalve ‘s nachts) halen we 48 uur gebruikstijd zonder problemen. Na die twee dagen staat de batterij nog op 15 procent. Een nette score, waardoor twee dagen zonder opladen zeker mogelijk is. Je hebt hier nog wat speling mee als je het scherm niet ingeschakeld houdt.

Opladen gaat op de speciale magnetische lader waarin je het toestel kunt ‘klikken’ middels magneten. Wanneer het horloge in de cradle staat, zie je direct hoeveel tijd het opladen nog in beslag neemt.

Beoordeling

Google heeft duidelijk gewerkt aan een verbeterde smartwatch, en dat resulteert in de Pixel Watch 4. Een erg fijne smartwatch met een mooi design en een goede accuduur van twee volle dagen. Dit samen met een mooie interface, keuze aan apps in de Google Play Store en een mooi scherm. Daarbij heb je uitgebreid inzicht in je statistieken via de Fitbit app en via het horloge zelf, al is dit wel (iets) minder dan bij bijvoorbeeld een smartwatch van Garmin, die juist weer zeer gedetailleerd is. De Pixel Watch 4 krijgt tot tenminste oktober 2028 updates, en dat is dan wel weer wat aan de karige kant. Laten we hopen dat Google gewoon doorgaat met updates na die periode.

Kortom: de Google Pixel Watch 4 is een erg interessante optie voor als je op zoek bent naar een smartwatch vol mogelijkheden. Je kunt de Pixel Watch 4 kopen bij Coolblue, Bol.com, MediaMarkt en Belsimpel.