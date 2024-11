Yazio review: complete app helpt je met afvallen en bewust eten

Vind je afvallen een lastige opgave? De app Yazio moet het laagdrempeliger maken om hiermee een begin te maken. Op de meest uiteenlopende manieren kun je aan de slag met je dieet en je eten bewust in de gaten houden.

Yazio helpt met afvallen

Naar de sportschool gaan, wat vaker de fiets in plaats van de auto pakken, minder snoepen… het helpt allemaal met afvallen. Echter kan dit nogal wat doorzettingsvermogen vragen en val je mogelijk toch weer wat sneller in oude patronen. De applicatie Yazio helpt je met afvallen op verschillende manieren. Je kunt de app gebruiken om bewust bij te houden wat en hoeveel je eet. Daarbij kun je ook andere zaken combineren en volgen. Handig!

Bij het eerste gebruik van de applicatie doorloop je de installatiehulp. Hierbij kun je aangeven wat het doel is. handig is dat je de app rekening kan houden als je wenst dat je in het weekend wat meer wilt eten. Daarbij kun je aangeven dat je ook wilt vasten. Je hebt hier de meest uiteenlopende vormen in, zodat je een manier van vasten kunt kiezen die het beste bij je past. Middels een soort van quiz kun je ook kijken welke manier van vasten het beste bij je past. Handig als je het lastig vindt om te kijken waar je moet beginnen. De applicatie is Nederlandstalig en duidelijk in het gebruik. Het kiezen van een programma voor het vasten is overigens niet verplicht, je kunt de app ook zonder deze functionaliteit gebruiken.

Database met eten

In de applicatie draait het erom dat je bewust wordt van wat je eet. Yazio beschikt over een enorme database met soorten eten en drinken. Of het nou die ene chocoladereep, het ene blik groente of totaal iets anders is; je vindt het hoogstwaarschijnlijk terug in de applicatie. Ook buitenlandse producten worden gevonden. Mocht een product in het overzicht ontbreken, dan kun je deze gemakkelijk toevoegen; voor zowel jezelf als voor andere Yazio gebruikers. En zo wordt de database steeds verder uitgebreid.

Gedurende de dag kun je bijhouden in de applicatie wat je eet en drinkt. Op deze manier worden de voedingswaarden gebruikt. Bij het eten dat je invult, zie je direct of je een goede keuze hebt gemaakt, of wat er beter kan. Heb je bijvoorbeeld bewerkt voedsel gegeten, of juist iets gekozen hebt dat vol vitamines zit. Daarbij kun je ook over de afgelopen tijd alle interessante grafieken raadplegen om zo je voortgang goed te kunnen bekijken.

Startschem

Op het startscherm van de applicatie zie je alle nuttige zaken in een oogopslag. Je ziet hoeveel calorieën je mag eten die dag, samen met de calorieën die je hebt verbruikt met activiteiten. De voedingswaardes worden verspreid over de verschillende maaltijden. Verder kun je met een druk op de knop je gewicht aanpassen en huidige gewicht raadplegen. In een ander blok vind je de mogelijkheid om de watertracker te gebruiken, zodat je kunt bijhouden hoeveel water je drinkt. Per dag kun je ook notities toevoegen, waarin je bijvoorbeeld aangeeft dat je het op dat moment lastig vond om je aan de maximale calorieën te houden. Zo kan je een soort van dagboek bijhouden en deze later nog eens raadplegen.

Recepten

In de Yazio app vind je ook een groot aanbod van recepten. Zowel voor het ontbijt als bijvoorbeeld voor de lunch en het diner. Je kunt inspiratie opdoen voor bepaalde gerechten of aan de hand van bepaalde ingrediënten. Verder kun je uitdagingen aangaan. Bijvoorbeeld om een tijd geen chocolade, suiker, fastfood, alcohol of iets anders ongezonds te nuttigen.

Koppelen en downloaden

Erg handig aan de Yazio app is dat je de dienst kunt koppelen aan verschillende diensten. Denk bijvoorbeeld aan Garmin, Fitbit, Google Fit, Huawei of Samsung Health. Stappen, activiteiten en bijvoorbeeld het gewicht dat je invoert in de app, wordt daarmee ook direct gesynchroniseerd met Yazio.

De applicatie kun je gratis uitproberen voor een beperkte tijd. Daarna dien je voor het gebruik te betalen. In de eerste dagen krijg je een mooie aanbieding te zien die je kunt gebruiken. Ongeveer zitten de kosten tussen de 20-30 euro per jaar.

Is dat het waard? Het antwoord is vooral afhankelijk van hoe trouw je Yazio gebruikt. Ik ben begin dit jaar met Yazio begonnen, en als je het steeds goed invult, krijg je een heel goed beeld van wat je doet met je voeding. Handig daarbij is de koppeling met bijvoorbeeld Garmin. Met de slimme weegschaal van Garmin wordt direct het gewicht toegevoegd in de Garmin Connect app, welke direct dan weer gesycnhroniseerd wordt met Yazio. Het is dus een ontzettend goede tool, maar je moet wel zelf moeite erin steken.