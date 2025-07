OnePlus presenteert Nord 5 en Nord CE5: alles wat je moet weten

Tijdens een nieuwe zomerse aankondiging van OnePlus, heeft het merk vijf nieuwe producten aangekondigd. Waaronder twee smartphones; de Nord 5 en Nord CE5. De details van de nieuwe smartphone zetten we op een rij.

OnePlus Nord 5 aangekondigd

Vorig jaar werd de OnePlus Nord 4 in de zomer aangekondigd, vandaag is het tijd voor de opvolger. De nieuwe OnePlus Nord 5 is officieel, waarbij duidelijk wordt dat OnePlus alweer afstapt van de aluminium behuizing. Opvallend, want dit was namelijk hèt speerpunt van de Nord 4. Bij de Nord 5 zien we een wat meer traditioneel ontwerp. Wel kun je kiezen uit een nieuwe kleur ‘Marble Sands’. OnePlus spreekt daarbij over inspiratie van zonnige stranden. Het platinawit moet subtiel glinsteren bij elke verandering van licht. Je kunt ook kiezen voor Phantom Grey of Dry Ice, wat respectievelijk grijs en heel lichtblauw zijn.

DroidApp was in mei aanwezig op de exclusieve aankondiging van OnePlus AI. Op de OnePlus Nord 5 zullen we deze functionaliteit terug gaan zien, voor het eerst in ons land. Hiervoor is de Alert Slider aan de zijkant vervangen door een fysieke knop. Je kunt hier zelf een actie aan koppelen, zoals het op stil zetten van de telefoon, maar dus ook aan de slag met Mind Space. Content dat je op het scherm ziet, wordt daarmee centraal opgeslagen. OnePlus AI kan verder verschillende foto’s beter maken en bijvoorbeeld beter uitsnijden, vertalen, je kunt Circle to Search gebruiken en natuurlijk de Gemini assistent.

OnePlus AI op de OnePlus 13

Op het gebied van camera belooft OnePlus, ‘flagship camera’s zowel voor als achter, op de Nord’. Dit moet je terug gaan zien op de foto’s die je met de OnePlus Nord 5 maakt. Je kunt live-foto’s maken met Ultra HDR, 4K 60fps filmen en meer. Voor het maken van foto’s biedt de telefoon 50 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 8 megapixel groothoeklens.

De OnePlus Nord 5 heeft een 6,83 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. De maximale verversingssnelheid komt uit op 144Hz. Aan boord is de Snapdragon 8s Gen 3 chipset, samen met 8GB/12GB RAM en 256GB/512GB opslagruimte. OnePlus belooft hierbij dat de telefoon zes jaar gegarandeerd vloeiend blijft werken. De telefoon biedt een 5200 mAh batterij met 80W snelladen. Draadloos laden is niet aanwezig op de Nord 5.

De OnePlus Nord 5 krijgt zes jaar aan updates, net als bij de Nord 4. De prijs van het toestel begint bij 449 euro voor de 8GB+256GB configuratie en honderd euro meer met dubbel zoveel werkgeheugen en opslagcapaciteit.

Nord CE5

Een andere smartphone die OnePlus heeft gepresenteerd vandaag, is de OnePlus Nord CE5. Dit toestel wordt wat goedkoper dan de Nord 5 en is leverbaar in de kleuren zwart en Marble Mist, waarbij dit patroon/effect lijkt op de witte kleur van de Nord 5. De OnePlus Nord CE5 wordt geleverd met een MediaTek Dimensity 8350 octa-core processor, 8GB RAM en 128GB/256GB opslagruimte. Interessant: je kunt het geheugen uitbreiden met een geheugenkaart.

De OnePlus Nord CE5 biedt een 6,77 inch beeldscherm; een LCD-scherm met een resolutie van 2392 x 1080 pixels en 120Hz verversingssnelheid. Er is een 5200 mAh batterij met 80W snelladen en een dual-camera. Deze camera-opstelling bestaat uit een 50 megapixel hoofdcamera en een 8 megapixel groothoeklens. OnePlus geeft je een 16 megapixel front-camera voor het maken van selfies.

OnePlus geeft ook deze Nord CE5 de nieuwe functionaliteiten van OnePlus AI, die we eerder hebben besproken. We zien echter geen fysieke knop zoals je die wel bij de Nord 5 hebt, als vervanger voor de alert-slider. Voor de OnePlus Nord CE5 belooft het merk vier Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates.

De smartphone ligt bij je op de deurmat voor een bedrag van 349 euro voor 8GB+128GB, of 399 euro voor de 12GB+256GB.