OnePlus kondigt zomers event aan voor 8 juli: dit kun je verwachten

Op 8 juli zal OnePlus een nieuwe zomerse aankondiging houden. Op deze datum krijgen we vermoedelijk de OnePlus Nord 5 te zien. Als we afgaan op de teaser lijken er meer producten op komst te zijn.

Aankondiging OnePlus op 8 juli

Vorig jaar zomer zagen we bij een OnePlus aankondiging de OnePlus Nord 4. Voor dit jaar heeft de fabrikant wederom een nieuwe aankondiging klaarstaan. De smartphonefabrikant heeft een teaser gedeeld van het nieuwe event dat plaats zal vinden op 8 juli. Duidelijk wordt direct welke nieuwe producten het merk aan zal kondigen.

Tijdens het Summer Launch Event 2025 dat aangekondigd gaat worden, komt het merk allereerst met de OnePlus Nord 5, waarover we vanmorgen nog schreven. Bij het bekijken van de teaser lijkt het er tevens op dat er ook afscheid genomen wordt van de metalen behuizing, die juist bij de Nord 4 met veel bombarie werd gepresenteerd. Wel verwachten we de nodige verbeteringen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Vorige maand was DroidApp in Londen voor de presentatie van OnePlus AI.

De fabrikant deelt in de foto nog meer producten die we gaan zien. Dit is naast de OnePlus Nord 5, ook de nieuwe OnePlus Nord CE 5. Er worden ook drie andere producten aangekondigd. Het gaat hierbij om de OnePlus Watch 3 in 43mm formaat, de OnePlus Buds 4 en de OnePlus Pad Lite. DroidApp zal je natuurlijk op de hoogte houden van de aankondiging van OnePlus.