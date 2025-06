OnePlus 13 vs Xiaomi 15 Ultra: de grote camera-vergelijking

Twee high-end smartphones, die allebei de indruk wekken de beste camera te hebben. Hoe zit het nou echt? We nemen de proef op de som, en zetten de camera van de OnePlus 13 en Xiaomi 15 Ultra naast elkaar. Welke telefoon maakt de mooiste foto’s?

De foto’s van de OnePlus 13 en Xiaomi 15 Ultra

Eerder in mei verscheen op DroidApp een uitgebreide camera-vergelijking van de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra. Nu is het tijd voor twee toestellen die de camera hoog in het vaandel hebben staan. In deze vergelijking zetten we de foto’s van de OnePlus 13 en de Xiaomi 15 Ultra naast elkaar. Beide high-end smartphones. Bij de OnePlus is voor de camera de hulp van Hasselblad gebruikt, bij Xiaomi is dat Leica.

Wat zijn de verschillen?

Voordat we naar de camera gaan, bekijken we eerst nog even de technische eigenschappen van de twee devices. De OnePlus is het grootste toestel (162,9 x 76,5 x 8,5 millimeter), met een 6,82 inch AMOLED-paneel met een helderheid van 4500 nits. Het scherm van de Xiaomi meet 6,73 inch en heeft met 3200 nits ook een onwijs helder beeldscherm. Het formaat van de Xiaomi 15 Ultra komt uit op 161,3 x 75,3 x 9,4 millimeter. Door de enorme cameramodule is het toestel wat dikker, maar de uitstekende cameramodule zorgt ervoor dat je net wat meer grip hebt op het toestel, iets wat we ook schreven in de Xiaomi 15 Ultra review.

In de OnePlus 13 review gaan we dieper in op dat toestel. Het high-end toestel valt vooral op door zijn goede batterij, iets wat de Xiaomi beduidend minder goed lukt. Beide toestellen hebben de Snapdragon 8 Elite chipset, waardoor ze heerlijk snel zijn. Tevens zijn beide smartphones uitgerust met minimaal 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Het updatebeleid is bij beide modellen ook gelijk: vier Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates.

Camera

Op het gebied van fotografie zien we verschillende camera-opstellingen. De eigenschappen van de camera’s zetten we van zowel de OnePlus 13 als de Xiaomi 15 Ultra hieronder op een rij.

OnePlus 13

Hoofdlens: 50 megapixel (f/1.6) 23mm

Groothoek: 50 megapixel (f/2.0) 15mm

Periscoop telelens: 50 megapixel (f/2.6) 73mm, met 3x optische zoom (6x hybrid)

Xiaomi 15 Ultra

Hoofdlens: 50 megapixel (f/1.6) 23mm

Groothoek: 50 megapixel (f/2.2) 14mm

Periscoop telelens: 200 megapixel (f/2.6) 100mm, met 4,3x optische zoom

Telelens: 50 megapixel (f/1.8), 70mm, met 3x optische zoom

De resultaten

De focus bij beide toestellen ligt echt op de camera. Zoals we in de eerdere vergelijking, tussen de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra hebben benoemd, ligt de focus van het Ultra-toestel echt op het zoomen. Dat betekent echter niet dat de ‘normale’ foto’s maar matig zijn, want dat is absoluut niet het geval. Hoewel in zekere mate de beste camera ook deels persoonlijk is, durven wij wel te stellen dat de Xiaomi 15 (Ultra) de beste camera heeft, die je in een smartphone kunt vinden.

Maar hoe doet de OnePlus 13 het? In de OnePlus 13 review gaven we al aan dat het toestel mooie foto’s weet te maken met veel details. Ook tegenover de Xiaomi 15 Ultra houdt het toestel zich goed staande. Toch zien we wel soms grote verschillen. Vooral kijkend naar de foto’s met gras. Daarin zien we dat de foto’s van de Xiaomi 15 Ultra veel groener zijn. De OnePlus heeft hier steeds de neiging het grauwer vast te leggen.

Als je na het maken van de foto inzoomt op foto’s, zien we ook dat de details van de Xiaomi veel rijker zijn. Dat verschil zetten we hieronder voor je neer.

De foto met het bankje en het straatnaambordje, is met 2x zoom gemaakt. Qua rust en kleuren vinden we de foto van de OnePlus mooier. In de straat met de dikke boom links in beeld, is de boom bij de foto van de OnePlus 13 beter belicht. De kleur blauw in de lucht van verschillende foto’s, vinden we doorgaans bij de Xiaomi weer beter.

Om kort te gaan: de toestellen zijn erg aan elkaar gewaagd. Bijvoorbeeld bij het gras, vinden we de Xiaomi wel overduidelijk beter. Omdat de Xiaomi 15 Ultra verder kan inzoomen dan de OnePlus 13, haal je met dat toestel nog meer uit je foto’s als je graag inzoomt.

Benieuwd naar de specificaties van de telefoons, en naar de laagste prijs van de modellen, raadpleeg de toestelpagina’s via onderstaande buttons. Welk toestel vind jij dat de mooiste foto’s maakt?

