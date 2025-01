OnePlus 13 review: is dit direct de beste smartphone van 2025?

OnePlus heeft al jarenlang ervaring met het uitbrengen van high-end smartphones. In januari is daar de OnePlus 13 bij gekomen. We hebben het toestel de afgelopen maanden getest. Onze ervaringen delen we met je in de OnePlus 13 review.

OnePlus 13 review

Met de DroidApp Awards 2024 hebben we de OnePlus 12 uitverkozen tot grootste winnaar. De fabrikant probeert met iedere generatie smartphone steeds weer iets moois neer te zetten. Dat resulteert dit jaar in een nieuw vlaggenschip, de OnePlus 13. In de afgelopen weken hebben we de smartphone uitgebreid getest. Onze bevindingen van het nieuwe toestel, delen we met je in de OnePlus 13 review. Want er valt genoeg over het toestel te vertellen!

Design en interface

De OnePlus 13 is direct herkenbaar als OnePlus-toestel. Dit zien we terug aan de hand van bijvoorbeeld de alert-slider aan de zijkant van de smartphone. Hiermee zet je snel de telefoon op trillen, stil of juist op geluid. Het blijft een ideale eigenschap van de OnePlus-toestellen. Verder valt de gigantische cameramodule van de OnePlus 13 op. Deze is net als bij zijn voorgangers cirkelvormig en vrij dik. Voordeel van deze cameramodule is dan weer wel, dat je er gemakkelijk je vinger achter legt voor net wat meer grip. En die grip heb je nodig, want het toestel is ontzettend glad. We raden dan ook zeker een hoesje aan, als je lang van je dure smartphone wil genieten.

We zien aan de voorkant een 6,82 inch scherm. Dit AMOLED-paneel heeft een hoge resolutie van 3168 x 1440 pixels. Het display is ontzettend helder en ook op de zonnige dagen is het scherm daarmee goed afleesbaar. De laagste helderheidstand, voor in omgevingen met weinig licht, voldoet ook. Wat minder goed in de donkerte werkt, is de gezichtsherkenning. Bij geen licht, doet de gezichtsontgrendeling niets, dat doen sommige telefoons wel beter. Verder valt op dat de screenprotector, welke standaard op het scherm al geplakt is, veel stof aantrekt. Gelukkig kun je deze wel zelf vervangen door een eigen uiteraard.

OxygenOS 15 is op het toestel te vinden, gebaseerd op Android 15. We zien dat OxygenOS steeds meer functies krijgt en naarmate de jaren vorderen minder strak lijkt te ogen, al is dit mogelijk wat subjectief. Zeker is wel, we zien een duidelijke invloed van Apple’s iOS terug in OxygenOS 15. Zo kun je, heel handig, het scherm van boven naar beneden vegen om direct te zoeken naar bijvoorbeeld een app. Verder kun je het meldingenvenster splitsen van de snelle instellingen en is er een alternatief voor het Dynamic Island, zoals we dat kennen van de iPhone.

Communicatie en multimedia

Bellen en SMS’en doe je via de standaard-apps van Google. Deze werken zoals je mag verwachten. De belkwaliteit van de smartphone is meer dan prima, gesprekken klinken helder en goed. Ook met het ontvangst ervaren we geen problemen. Uiteraard is de OnePlus 13 van alle gemakken voorzien op het gebied van connectiviteit. Zo kun je twee simkaarten plaatsen in de telefoon, maar ook gebruik maken van eSIM. Uiteraard zijn ook Bluetooth, WiFi en GPS aan boord en kun je NFC gebruiken voor bijvoorbeeld mobiele betalingen.

Multimedia

Multimedia is ook een sterk punt van de OnePlus 13. De smartphone heeft een set lekkere speakers, die ook nog op hoog volume kunnen. Op hard volume zijn de audioprestaties nog dik in orde. De beeldkwaliteit van de smartphone is ook meer dan goed. Op zonnige dagen is het scherm meer dan voldoende af te lezen.

Camera

De OnePlus 13 is uitgerust met een flinke cameramodule, en of je die nou mooi vindt of

niet, het geeft je wel een reeks mogelijkheden. Dit dankzij de drie camera’s die hierin geplaatst zijn. Er is een 50 megapixel hoofdcamera, bijgestaan door een 50 megapixel groothoeklens en een 50 megapixel telelens. Hierdoor heb je uitgebreide mogelijkheden tot je beschikking. Je kunt 3x optisch zoomen en 6x hybride inzoomen, waarbij optisch en digitaal gecombineerd worden.

De camera-app van het toestel is razendsnel en gebruiksvriendelijk in het gebruik. Je kunt onderin beeld schakelen tussen verschillende modi, waaronder panorama, de handmatige stand en andere opties. OnePlus zet standaard een (lelijk) watermerk in beeld van je foto’s, maar gelukkig kun je deze gemakkelijk uitschakelen via de instellingen van de camera.

Leuk, zo’n uitgebreide camera, maar hoe presteert deze in de praktijk? De smartphone is in uitstekende staat om mooie foto’s te maken. De kleuren zijn doorgaans waarheidsgetrouw en de beelden zijn erg detailrijk. Soms worden donkere elementen in een foto té donker vastgelegd, maar we kunnen stellen dat je aan de OnePlus 13 een prima camera hebt. De foto’s worden verzameld in de Galerij-app, welke ook een koppeling heeft met de back-up functie van Google Foto’s.

Bij de selfies zijn we wat minder tevreden. Zodra er wat minder licht is, is het lastig om een scherpe foto te maken en zijn de beelden relatief vaak wat bewogen. Dit ondanks de aanwezigheid van beeldstabilisatie. Dit valt ook op bij sfeerlicht, zoals in een restaurant. Wil je meer foto’s zien die we met de OnePlus 13 hebben gemaakt, bekijk dan ons digitale fotoalbum van de ’13’.

Videocamera

Video’s maken kan uiteraard ook gewoon met de OnePlus 13. We hebben onderstaande video gemaakt met het toestel.



Prestaties en accuduur

Onder de motorkap van de OnePlus ligt de razendsnelle Qualcomm Snapdragon 8 Elite chipset, welke we ook in de Galaxy S25-serie van Samsung tegenkomen. De telefoon is razendsnel en ons testmodel is uitgerust met ook nog 16GB aan werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Alles loopt smooth en soepel, precies zoals je mag verwachten van een high-end smartphone.

Dan het uithoudingsvermogen van de OnePlus 13. Anders dan voorgaande modellen is dat de oplader niet meer meegeleverd wordt bij de telefoon. OnePlus volgt hiermee de keuzes van andere fabrikanten. Zorgen over de batterijcapaciteit hoef je je echter niet direct te maken; de smartphone biedt namelijk een 6000 mAh accu. Dat is flink wat!

Een flinke batterij betekent niet altijd ook een lange accuduur. Bij de OnePlus 13 is dit wel het geval. Een dag kom je zonder zorgen door, en afhankelijk van je gebruik moet een tweede dag in de meeste gevallen ook wel lukken. Een schermtijd van zes uur is heel realistisch, via een mobiele dataverbinding. Gebruik je WiFi, dan loopt de screen-on-time nog veel verder op. Meer dan 8 uur aan schermtijd is dan met gemak te halen. Dat zijn waarden waar we blij van worden! Tevens is het opladen ook in no-time gebeurd, dankzij de ondersteuning voor 100W bekabeld laden of 50W draadloos laden.

Updatebeleid

Er is in de laatste jaren veel gebeurd wat betreft updates voor smartphones. Merk na merk nam software-updates steeds serieuzer. Vooral Samsung pakte uit en rekte zelfs voor de goedkopere toestellen het updatebeleid op naar vijf jaar, waarvan vier jaar Android OS-updates. High-end toestellen krijgen zeven jaar updates, ook bij Google. Bij de OnePlus 13 zien we echter een minder riant pakket aan updates. Dit toestel krijgt vier Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates. Dat is voor een toestel van rond de 1000 euro niet onwijs slecht, maar fabrikanten gaan wel langer door. Wel is het weer een jaar langer security-patches dan bij de OnePlus 12. Daarbij moeten we ergens ook niet vergeten dat OnePlus een stuk kleiner is dan bijvoorbeeld Samsung, maar alsnog; werk aan de winkel.

Beoordeling

OnePlus zet met de ‘13’ een ontzettend fijne smartphone op de markt. De accuduur is ontzettend goed en dankzij de ondersteuning voor snelladen is de batterij zo weer vol. De geluidskwaliteit is erg goed en het display is van goede kwaliteit. Daarbij hebben we in de afgelopen weken de snelheid van de telefoon erg gewaardeerd en maak je met het toestel mooie foto’s.

De OnePlus 13 is een toestel waar je lang van kan gaan genieten. Maar koop er wel een hoesje voor, want het toestel is in ieder geval in deze kleur, erg glad. We hopen dat OnePlus nog minimaal een Android-update toevoegt aan het updatebeleid en dat er middels een software-update nog wat aan de selfiecamera gedaan kan worden. Voor de rest; absoluut een aanrader! Mede omdat het toestel duidelijk goedkoper is dan de Galaxy S25+ of Ultra!

Je kunt de OnePlus 13 kopen bij Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel, Mobiel, Bol en KPN. Tijdelijk krijg je de OnePlus Watch 2R erbij cadeau.

OnePlus 13 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1049,00 euro