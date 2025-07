Xiaomi Smart Band 10 aangekondigd voor 50 euro: dit kun je ermee

Xiaomi heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd. Het is de Xiaomi Smart Band 10, een nieuw horloge waarmee je je activiteiten bij kunt houden. Daarnaast is de Xiaomi Smart band 10 ook nog eens betaalbaar, met een prijs van zo’n 50 euro.

Xiaomi Smart Band 10 aangekondigd

Het Chinese Xiaomi heeft de Smart Band 10 aangekondigd, een nieuwe wearable waarmee je je activiteiten kunt bijhouden. Net als voorgaande modellen zien we een langwerpig scherm en een vriendelijk prijskaartje. Maar wat kan de nieuwe Xiaomi Smart Band 10 allemaal?

Deze opvolger in de populaire Smart Band-serie bouwt voort op eerdere versies met subtiele, maar doordachte verbeteringen in design, gebruiksgemak en gezondheidstracking, zo belooft de fabrikant. Het horloge heeft een 1,72 inch AMOLED-scherm waarbij je kunt kiezen uit meer dan 200 wijzerplaten. Achter dat uiterlijk schuilt een breed aanbod aan gezondheids- en sportfuncties. Je krijgt toegang tot meer dan 150 trainingsmodi, inclusief automatische herkenning van populaire activiteiten zoals wandelen en fietsen. Voor zwemmers is er een verbeterde zwemmodus met nauwkeurige metingen, ondersteund door een waterbestendigheid tot 50 meter. Met realtime hartslaguitzending via Bluetooth kun je je gegevens bovendien delen met andere apparaten tijdens een training.

Ook op het gebied van slaap- en stress heeft Xiaomi verbeteringen doorgevoerd. De band meet nu niet alleen hoe lang je slaapt, maar ook hoe efficiënt. Je krijgt inzicht in je slaapverdeling en begeleiding op basis van je persoonlijke gewoonten. Xiaomi biedt een 21-daags slaapverbeteringsprogramma, ontwikkeld in samenwerking met internationale slaaporganisaties. De Smart Band 10 kan soepel omgaan met andere Xiaomi-apparaten middels HyperOS 2, de skin van het merk die we kennen van bijvoorbeeld de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra. Het horloge werkt overigens ook samen met andere Android-apparaten en Apple iOS.

Xiaomi belooft een batterijduur tot 21 dagen. Met Always-On ingeschakeld is dit 9 dagen. Het opladen van de 233 mAh batterij duurt minder dan een uur. Het horloge is verkrijgbaar voor 49,99 euro, bij MediaMarkt en Amazon.