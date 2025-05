Xiaomi 15 Ultra review: camera-killer is visuele meesterzet

Xiaomi mag dan in Nederland minder populair zijn dan merken als Samsung en Apple, het merk weet keer op keer wel erg interessante smartphones uit te brengen. Eerder bespraken we al de Xiaomi 15, nu is de Xiaomi 15 Ultra aan de beurt. Een telefoon die alles in zich heeft voor de fotograferende gebruiker. Hoe het bevalt, lees je in de Xiaomi 15 Ultra review.

Xiaomi 15 Ultra: dit zijn onze ervaringen

Xiaomi heeft in maart twee nieuwe high-end smartphones aangekondigd: de Xiaomi 15 en de Xiaomi 15 Ultra. De eerstgenoemde hebben we eerder deze maand uitgebreid besproken in de Xiaomi 15 review. De telefoon wist hoge ogen te gooien en een ontzettend goede indruk achter te laten. Nu is het de beurt aan de Xiaomi 15 Ultra, de grotere broer.

Unboxing

Voor de review hebben we de Xiaomi 15 Ultra in de kleur zilver ontvangen, persoonlijk direct al een favoriet van ons. Door een combinatie van zwart vegan leather en zilver, heeft het toestel de retro-uitstraling van een camera. We hebben ook de Photography Kit erbij gekregen voor de test, maar die wordt standaard niet meegeleverd. We komen daar later in de Xiaomi 15 Ultra review op terug.

Wat er wel standaard wordt meegeleverd is in ieder geval het toestel, een simnaald, een USB-C datakabel en een plastic case. Deze plastic case zorgt ervoor dat je direct het toestel goed kunt beschermen. Op het scherm van de Ultra zit gelijk ook een plastic screenprotector geplakt vanuit de fabriek. We hebben echter ondervonden dat deze beschermlaag zelf wel wat gevoelig is voor krassen. Daarbij trekt hij veel stof aan. In combinatie met de dunne schermranden en het hoesje, kan dat ervoor zorgen dat er zo nu en dan wat stof ophoopt aan de bovenkant.

Design en interface

De naam ‘Ultra’ heeft niet alleen betrekking op de vele mogelijkheden, maar ook wel een beetje op het formaat. De smartphone is namelijk niet bepaald klein te noemen. Ik hoef niet per se een kleine telefoon, maar de Ultra leek me bij voorbaat wel erg groot. Toch is hij minder groot dan de Samsung Galaxy S25 Ultra, die we in de Galaxy S25 Ultra review hebben besproken. Daarbij heeft de Xiaomi een heel groot voordeel; die enorme joekel van een cameramodule zorgt ervoor dat je op een hele fijne manier grip hebt op de telefoon. Je legt namelijk gemakkelijk de wijsvinger onder de cameramodule voor de grip, en ook heeft de Ultra meer afgeronde hoeken dan de S25 Ultra van Samsung.

Met een gewicht van 226 gram is de Xiaomi 15 Ultra zeker niet de lichtste, maar in het dagelijks gebruik stoorde dit ons niet. Door de cameramodule waar je je vinger achter kunt leggen, bedien je hem ook nét wat makkelijker met één hand.

De smartphone voelt erg solide en degelijk aan. Aan de rechterzijde van de telefoon bevinden zich de power-button en de volumetoets. Op de power-button zit een textuur, zodat je deze snel terug kunt vinden.

Voorop de Xiaomi 15 Ultra zit het 6,73 inch scherm. Dit is een AMOLED-paneel met een resolutie van 3200 x 1440 pixels en een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Aan de zijkanten loopt het scherm door. Het scherm is zelfs op de zonnigste dagen uitstekend afleesbaar en van hoge kwaliteit. Van minder hoge kwaliteit is de standaard screenprotector die op het toestel is geplaatst. Deze krast snel, en dat is zonde.

Interface

Tegenwoordig hebben de Xiaomi-toestellen de HyperOS skin over Android liggen. Voorheen was dit MIUI en dat kenmerkte zich door een geheel eigen stijl vol mogelijkheden en opties. Daar was niet altijd iedereen even blij mee. Met HyperOS is dit een flinke stap vooruit en na wat wennen, waren we hier volledig aan gewend. Met de Thema-app kun je extra ringtones downloaden, maar ook aan de slag met achtergronden, lettertypes en thema’s. Deze laat maar al te graag notificaties zien, maar gelukkig kun je die het zwijgen opleggen.

Via de bovenhoeken van het scherm heb je met een veegbeweging toegang tot de notificaties en de snelle instellingen. Alles werkt zoals je mag verwachten. In het menu worden de applicaties verticaal onder elkaar getoond in alfabetische volgorde, en met de zoekbalk heb je snel je favoriete app gevonden. De interface van het menu kenmerkt zich verder door categorieën waarin je bepaalde apps terug kunt vinden. Je kunt dit ook uitschakelen, of zelf categorieën aanmaken, waardoor je apps snel binnen handbereik hebt.

Communicatie en multimedia

Met de Xiaomi 15 Ultra ben je uitstekend in staat om telefoongesprekken te voeren. De belkwaliteit is meer dan goed, ook in omgevingen met veel omgevingsgeluid. De telefoon heeft ruimte voor zowel een nano-simkaart als voor eSIM. Daarbij is er WiFi, en wat opvalt is dat deze duidelijk sterker is dan een iPhone, Pixel 9 Pro of menig ander Android-apparaat. Dat is met de zomer wel lekker, als je gewoon WiFi in de achtertuin hebt. Dit zagen we ook al bij de Xiaomi 15.

Het beeldscherm van de Xiaomi 15 Ultra is van hoge kwaliteit. De beelden zijn scherp en ook op zonnige dagen is de helderheid prima in orde. Van een dure smartphone mag je verwachten dat het met de geluidskwaliteit ook wel goed zit. Daar hoef je je bij de Xiaomi 15 Ultra dan ook geen zorgen om te maken. De speakers zijn van ontzettend hoge kwaliteit om je de beste muziekbeleving te bieden. Het volume kan hard en het geluid klinkt warm en vol, precies zoals je het wil hebben.

Camera

De camera van de Xiaomi 15 Ultra is natuurlijk dé key-feature van het toestel. De smartphone beschikt over een camera waarbij samengewerkt is met Leica. Met zo’n grote cameramodule moeten de foto’s toch wel geweldig zijn? In totaal zijn er vier camera’s. Dit zijn een 50 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel telelens, 50 megapixel groothoeklens en nog een 200 megapixel periscoop-telelens.

Met de camera-app kun je in ieder geval alle kanten op. Je kunt 0,6x, 1x, 2x, 3x en 4,3x zoomen. Daarna kun je met een druk op de 4,3x knop nog extra zoomen, naar 200 millimeter en tot wel 400 millimeter. Hierbij gebruik je hybride zoom. Dat levert een onwijs flinke zoom op. We zullen later in dit hoofdstuk natuurlijk de resultaten delen.

Een andere belangrijke eigenschap aan de Xiaomi camera-app is de mogelijkheid om te wisselen tussen stijlen. Zo kun je kiezen voor Leica Authentic en Leica Vibrant als kleurstijl. Hierbij is de eerste meer natuurlijk en is de Vibrant-functie voorzien van meer verzadigde kleuren.

De fotograaf die het professioneel wil aanpakken, hoeft niets te missen. Je kunt een watermerk activeren, aan de slag met het beeldformaat (JPG of HEIF-indeling) en kiezen uit totaal acht sluitergeluiden die je hoort bij het maken van een foto. Verder zijn er verschillende standen, waaronder de Pro-modus. Met deze handmatige stand kun je handmatig de instellingen aanpassen en ook kiezen voor RAW, zodat je afbeeldingen achteraf nog eens kunt bewerken met bijvoorbeeld Lightroom. Ook kun je hier JPG-foto’s schieten met meer megapixel.

De Xiaomi 15 Ultra schiet fantastische plaatjes. De kleuren en details zijn ‘spot-on’. Niet alleen op zonovergoten dagen, maar ook op bewolkte dagen weet de telefoon er mooie foto’s van te maken. In de donkere uren hoef je niet bang te zijn voor slechte foto’s. Zelfs met inzoomen krijg je nog een bak aan details.

Inzoomen doet de telefoon ook naar volle tevredenheid. Het is echt indrukwekkend hoeveel details er getoond worden met zoveel keer inzoomen. Zoom je helemaal door tot het einde, dan gaat AI aan de slag met de foto’s. Dat gaat doorgaans goed, maar soms, bijvoorbeeld bij een groep mensen in de verte, kan dat resulteren in vervormde gezichten als je inzoomt op de gemaakte foto. Onderstaande foto’s komen rechtstreeks, zonder bewerking, uit de 15 Ultra. Je kunt in het digitale fotoalbum nog veel meer foto’s vinden, die we met de telefoon hebben gemaakt.

Maar echt, wat een fantastische plaatjes komen uit dit toestel. Wil je echt schitterende foto’s maken met een smartphone en niet meer zeulen met een dure camera, dan kan de Xiaomi 15 Ultra prima dit voor je vervullen.

Photography Kit

Met de extra Photography Kit kan je van de Xiaomi 15 Ultra een extra fotografisch hoogstandje maken. De kit moet eerst wel nog even in elkaar gezet worden waarmee je een eigen touch kunt toevoegen aan de kit. Er is een zwart en rode shutterknop aanwezig in de kit. Verder vinden we een rode en zwarte cameraring en een ring waarmee je een 67mm filter op de Xiaomi 15 Ultra kunt schroeven.

Met het meegeleverde hoesje in de kit klikt het accupack met de knoppen op het toestel en is het klaar voor gebruik. Het formaat neemt natuurlijk wel wat toe maar past net als een goede compact camera nog net in mijn broekzak. De extra stabiliteit die de camera-grip toevoegt is zeker een pluspunt. Je kunt vloeiend inzoomen door de schuif aan de voorkant voorzichtig te bedienen en in snelle stappen door een korte beweging te maken. Het hele geheel voelt heel degelijk aan en van een goede kwaliteit.

Fijn is dat het accupack ook bijspringt op het moment dat de telefoon nog maar 20 procent overheeft, en dus niet meteen al begint bij te laden. Is de kit een leuke toevoeging aan je 15 Ultra, absoluut! Toch is de prijs van 199 euro wel wat aan de forse kant bovenop de prijs van deze high-end.

Videocamera

Kijken we naar de video’s die de Xiaomi 15 Ultra maakt, dan zien we ook hier weer haarscherpe beelden vol details. Tevens doet de optische beeldstabilisatie goed zijn werk. Een video die we met de Xiaomi 15 Ultra hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.

Prestaties en accuduur

Aan boord van de Xiaomi vind je de krachtige Snapdragon 8 Elite processor van Qualcomm. Deze chipset heeft zich in verschillende toestellen al bewezen, en dus zijn we niet geheel verbaasd dat deze in de Xiaomi 15 Ultra zich ook uitstekend staande weet te houden. De telefoon is razendsnel en taken worden vlot uitgevoerd. We zijn in de afgelopen weken geen vervelende haperingen of lags tegengekomen. De smartphone heeft daarbij ook nog 16GB aan werkgeheugen.

De smartphone is leverbaar met 512GB aan interne opslagruimte, of met 1TB.

Batterij

Zo’n flink toestel heeft natuurlijk ook een flinke batterij. Toch is daar iets mee aan de hand. In thuisland China wordt de smartphone verkocht met een 6000 mAh batterij. In de rest van de regio’s is de Xiaomi 15 Ultra voorzien van een 5410 mAh batterij. De precieze reden is niet helemaal duidelijk. Dat neemt niet weg dat de capaciteit meer dan gemiddeld is.

Het is jammer dat het uithoudingsvermogen toch wel tegenvalt. Als intensieve gebruiker is het eind van de dag meestal wel te halen, maar hopelijk weet Xiaomi met een software-update hier nog wat te verbeteren. We noteren onder vooral 5G-gebruik een screen-on-time van regelmatig onder de vier uur, en dat is echt niet goed. Zit je meer op WiFi, dan komt hier wel wat tijd bij. Het lijkt er vooral op dat het toestel onder gebruik van het mobiele netwerk zijn zuinigheid verliest. Daarnaast merken we soms een onverklaarbare flinke batterydrain in de nacht.M Omdat we onze twijfels hadden over de batterijduur, hebben we nog extra weken met een tweede exemplaar getest, maar helaas geen andere resultaten bereikt.

Gelukkig is de Xiaomi 15 Ultra wel weer voorzien van snel opladen. Dit kan met 90W bekabeld of met 80W draadloos. Wel dien je zelf nog de oplader te regelen.

Updatebeleid

Xiaomi is ook duidelijk over het updatebeleid. Je krijgt vier Android-updates en zes jaar aan beveiligingsupdates. Voor een toestel met een adviesprijs van 1500 euro is dat niet heel riant. Zelfs de veel goedkopere toestellen van Samsung krijgen zeven jaar aan updates en ook Google doet dit voor de Pixel-modellen. Het aantal updates dat Xiaomi de 15 Ultra geeft, is gelijk aan dat van de OnePlus 13.

Beoordeling

We hebben aardig wat weken doorgebracht met de Xiaomi 15 Ultra. Met de prijs van het toestel, in combinatie met de specificaties op papier, hadden we hoge verwachtingen. Vooral de camera zou helemaal het einde moeten zijn. In de Xiaomi 15 Ultra review heb je het nodige over de telefoon kunnen lezen; en inderdaad, de Xiaomi 15 Ultra is een fantastische smartphone. We zijn keer op keer onder de indruk van de prestaties van de camera. Daarbij ziet het toestel er erg strak uit en heb je door de grote cameramodule, een net wat prettigere grip. De Xiaomi 15 Ultra heeft een mooi scherm, goede speakers en is onwijs snel.

Toch zijn er wel aandachtspunten bij de Ultra. Zo is de batterij niet wat we ervan verwacht hadden. Met echt intensief gebruik met het maken van veel foto’s, gaat het hard met de batterij. Daar kan een powerbank of de Photography Kit verlichting bieden, maar met een accu van deze capaciteit hadden we wel meer verwacht. We hopen dat Xiaomi dit nog aanpakt met een update. Kun je hiermee leven, dan heb je een onwijs goede telefoon / camera in bezit.

Zelf aan de slag met de Xiaomi 15 Ultra? Je kunt de smartphone kopen bij: Belsimpel, Bol.com, Mobiel, Coolblue en MediaMarkt. Bij verschillende winkels vind je hem voor minder dan de oorspronkelijke vraagprijs.

