Nothing Headphone (1) gepresenteerd: hoofdtelefoon met opvallend design

Nothing presenteerde dinsdagavond haar nieuwe smartphone; de Phone (3). Het merk heeft ook een nieuwe hoofdtelefoon aangekondigd, voorzien van een erg opvallend ontwerp. We maken kennis met de Nothing Headphone (1).

Nothing Headphone (1)

Nothing heeft haar nieuwe smartphone aangekondigd voor het hogere segment. Bij de aangekondigde Nothing Phone (3) valt het Glyph Matrix op. Het merk toont nu ook haar eerste hoofdtelefoon; de Headphone (1).

Deze nieuwe over-ear hoofdtelefoon moet een opvallend ontwerp combineren met een goed geluid en fijne bediening. In samenwerking met audioproducent KEF biedt dit model een rijke, natuurlijke geluidsweergave, verpakt in het kenmerkende transparante design van Nothing. De hoofdtelefoon is gemaakt van hoogwaardige materialen zoals aluminium en PU-geheugenschuim en biedt comfort voor langdurig gebruik. Met fysieke bedieningselementen zoals een draaischijf en knop voor ruisonderdrukking, mikt de Headphone (1) op gebruiksgemak zonder touch-frustraties.

Naast ondersteuning voor ruimtelijke audio, Hi-Res Audio en zowel draadloze als bedrade verbindingen, biedt het model slimme functies zoals AI-ruisonderdrukking tijdens gesprekken en de Channel Hop-functie voor snel schakelen tussen audiobronnen. Via de Nothing X-app stel je het geluid precies af naar eigen smaak. De batterij gaat tot 35 uur mee en 5 minuten opladen is goed voor ruim twee uur gebruik. De Headphone (1) is vanaf 4 juli te pre-orderen voor 299 euro en ligt vanaf 15 juli in de winkels.