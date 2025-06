Huawei FreeBuds 6 review: half geluid op open-fit oordopjes

Huawei heeft een nieuw setje oordopjes gelanceerd in de FreeBuds-serie, de FreeBuds 6 wel te verstaan. In deze review kijken en luisteren we naar deze nieuwe oordopjes van Huawei.

Huawei FreeBuds 6 review

Vorig jaar waren we best tevreden over de FreeBuds 6i maar Huawei gooit het met de FreeBuds 6 over een hele andere boeg. De FreeBuds 6 zitten namelijk in een eivormige case en ook de oortjes zelf hebben een iets andere vorm gekregen. Ook ditmaal levert Huawei een kabeltje mee en een aantal eartips zodat de oortjes beter blijven zitten. Op het doosje zelf prijkt een logo wat duidt op ondersteuning voor hoge resolutie audio en zien we ook dat de oortjes ANC ondersteunen.



In het gebruik

De oortjes hebben een opvallende vorm en is er in drie verschillende kleuren zoals deze paarse, maar ook een witte en zwarte variant ontbreken niet. Duidelijk is wel dat Huawei met deze oortjes een stijlvol accessoire heeft geprobeerd neer te zetten.



Helaas gaat dat wel ten koste van de geluidskwaliteit, in het hoog gaat het nog wel oké. Als we luisteren naar A-ha’s Take on me dan vinden we het refrein wat schel klinken. Ook Phil Collins – Easy Lover mist warmte als we deze beluisteren op de FreeBuds 6. Duiken we in wat andere muziek zoals dance dan wil de bass nog wel een poging wagen zoals in het refrein bij Sonny Fodera’s Someday. The Weeknd’s Save your tears is op de FreeBuds 6 totaal niet in balans, van ronduit schel tot een teveel aan bastonen. Ook zwaait het volume alle kanten op wat het luisteren erg onprettig maakt. Waarschijnlijk heeft Huawei geprobeerd om de focus van deze open-fit oortjes op het midden en hoog te leggen en niet zozeer een warm geluid of rijke bastonen.

Laten we de Active Noise Cancelling eens beter bekijken, want de oortjes sluiten in mijn geval niet helemaal af, waardoor het effect van ANC al minder waarneembaar is. Als de ANC is ingeschakeld lijkt het alsof geluiden van buitenaf heel raar gemixt worden in de muziek die je aan het luisteren bent. Daardoor geeft de ANC een wat onprettig gevoel.

Accuduur en app

Met de app die bij deze FreeBuds 6 gebruikt kan worden heb je toegang tot een equalizer waarbij je nog wat tonen aan kunt passen naar eigen wens. Tijdens onze reviews gebruiken we overigens altijd de preset zoals deze geleverd wordt. De FreeBuds 6 bieden je ongeveer 5,5 uur luisterplezier waarna deze weer in de case verdwijnen. In totaal luister je ongeveer 35 uur naar muziek met deze FreeBuds van Huawei.

Beoordeling

Of wij een maandagochtend model hebben durven we niet te zeggen maar de FreeBuds 6 stelt op een aantal vlakken teleur. Het geluid is niet lekker in balans en dat komt deels door het open-fit ontwerp van de oortjes. Stijlvol zijn ze zeker wel maar voor de beste geluidskwaliteit kan je beter even verder kijken, zeker als je budget meer dan 150 euro bedraagt. Open-fit oortjes zijn een mooi concept maar komen in deze uitvoering de geluidskwaliteit niet helemaal ten goede.

Desondanks enthousiast geworden van de FreeBuds 6? Je koopt ze vanaf 159 euro bij Bol.com en Huawei zelf.