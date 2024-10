Samsung Galaxy Buds 3 review: stijlvolle oortjes voor dagelijks gebruik

Draadloze oordopjes zijn al sinds jaar en dag een bekende verschijning in het dagelijks leven. Je hebt de keuze uit vele soorten en maten; en zo ook bij Samsung. De fabrikant presenteerde onlangs de Galaxy Buds 3. Die testen we voor je!

Samsung Galaxy Buds 3 review

Samsung heeft onlangs de nieuwe Galaxy Buds 3 aangekondigd. Deze nieuwe headset kent een totaal ander ontwerp dan het voorgaande model. Zo waren de Galaxy Buds 2 en ook de Buds 2 Pro voorzien van een dop-ontwerp, waar bij het nieuwe model stokjes aan deze doppen zitten. Het volgt hiermee Apple, dat al sinds jaar en dag aardig wat marktaandeel heeft met de AirPods, welke er eveneens in verschillende soorten en maten zijn.

De Samsung Galaxy Buds 3 zijn leverbaar in het zilver en in het wit. Wij hebben de headset in het wit ontvangen. Samsung spreekt over een gebogen design wat moet zorgen voor een beter geluid. Daarbij is er een 11mm speaker voor een krachtig en dynamisch geluid. Er is ook een 6,5mm tweeter in de headset te vinden. Samen met de Galaxy Buds 3 Pro vormt de Galaxy Buds 3 een nieuwe editie van de headsetserie. Er zitten nog wel wat verschillen tussen de twee modellen; waar we later in een review van de Galaxy Buds 3 Pro op terugkomen.

Zeker is in ieder geval wel kunnen vermelden dat er geen adaptieve noise cancellation aanwezig is op deze oortjes. Ook de Blade Lights die de Pro wel heeft, zien we niet op de Buds 3. Maar wat vinden we dan wel terug op deze buds? Zo is er de brede ondersteuning aan codecs. Waaronder hoogwaardige audiocodecs als SSC (Samsung Seamless Codec), AAC en SBC. De codec van Samsung zelf is wel beperkt tot enkele Galaxy-modellen, denk aan de S24- en S23-serie en de Flip en Fold 5/6 modellen. Ook de Galaxy Tab S9 tablets bieden deze ondersteuning. In de toekomst moeten meer producten ondersteund worden. Verbinding met de headset maak je via Bluetooth 5.4 en er is Active Noise Cancelling.

Mogelijkheden

De oordopjes hebben ondersteuning voor verschillende gebaren. Zo kun je omhoog of omlaag vegen over het steeltje om het volume aan te passen. Een andere beweging die je kunt uitvoeren is de knijpbeweging. Hierbij kun je de muziek pauzeren of weer hervatten, kun je de noise control aanpassen of je favoriete app starten. Ik moet eerlijk zeggen dat het aanpassen van het volumen soms wat gestuntel kan zijn, doordat deze oortjes niet ontzettend stevig in je oor hangen.

Dankzij de IP57 certificering is de Galaxy Buds 3 prima geschikt om mee in een regenbui naar je muziek te luisteren. De buds wegen 4,7 gram, en 46,5 gram samen met de case. De batterijduur komt met ANC aan op zo’n 5 uur. Dit is met de active noise cancellation uitgeschakeld een uurtje langer. Inclusief het gebruik van de case moet een accuduur haalbaar zijn van 24 tot 30 uur (ANC aan/uit). Het is een score die overeenkomt met de meeste oordopjes in deze prijsklasse. Bijvoorbeeld de Sony WF-1000XM5 gaat een paar uur langer mee, maar deze is gelijk een stuk duurder.

Geluidskwaliteit

De Galaxy Buds 3 laten op het gebied van geluid een warm geluid horen. De bastonen zijn opvallend rijk voor dit type hoofdtelefoon waarbij je gehoorgang niet geheel is afgesloten. Het midden is goed gebalanceerd en op de hoge tonen kan het misschien nog een tikkeltje frisser, maar het stoort allerminst. Natuurlijk kan het per muziek genre verschillen, en wij hebben voornamelijk pop, dance en 80’s geluisterd, bij deze genres is het warme geluid van deze Buds prettig meegenomen.

Wat me opvalt tijdens het reizen, is dat de noise cancellation niet de allerbeste is. Dat komt onder andere doordat dit type oordop geen in-ear is, waarbij een siliconen dopje nog het oor zelf in gaat. Die sluiten doorgaans veel beter af. Bij de Galaxy Buds 3 is dat niet zo, en persoonlijk vind ik deze net wat minder lekker zitten; al is dat echt ontzettend persoonlijk. Tijdens een reis per vliegtuig hoor je het omgevingsgeluid er nog duidelijk doorheen. Voordeel daarvan is wel dat je niet volledig afgesloten bent van de buitenwereld. Maar wil je je echt afsluiten voor de buitenwereld, dan zouden we de Galaxy Buds 3 overslaan.

Beoordeling

Met de Samsung Galaxy Buds 3 heb je toegang tot een goede geluidskwaliteit. De ANC noise cancellation stelt me echter wat teleur. Het laat veel omgevingsgeluid door. Persoonlijk vind ik de Galaxy Buds 3 ook niet de meest prettige oortjes in het gebruik, maar dit blijft een persoonlijke smaak. Dit ligt er namelijk net aan welke soort oordopjes je voorkeur heeft.

Wil je de Samsung Galaxy Buds 3 zelf proberen? Je kunt ze kopen bij Samsung zelf, Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.