Threads krijgt ook eigen DM-inbox

Meta is begonnen met het testen van een aparte DM-inbox voor Threads, het sociale netwerk dat in 2023 werd gelanceerd als aanvulling op Instagram. Met deze nieuwe functie kunnen gebruikers rechtstreeks binnen de Threads-app privéberichten sturen, zonder daarvoor afhankelijk te zijn van Instagram.

Privéberichten via Threads

De test voor privéberichten in Threads wordt in eerste instantie uitgerold in enkele geselecteerde regio’s, waaronder Hongkong, Thailand en Argentinië, zo schrijft Techcrunch. De chatfunctie ondersteunt vooralsnog alleen één-op-één-gesprekken. Groepsberichten en andere functies zoals verdwijnende berichten zijn niet aanwezig in deze eerste versie.

Volgens Meta is de keuze voor een zelfstandige inbox ingegeven door feedback van gebruikers. Veel Threads-gebruikers gaven aan behoefte te hebben aan directe communicatie binnen het platform, zonder te moeten schakelen tussen verschillende apps. Daarmee komt Meta tegemoet aan een wens die al sinds de start van Threads leeft onder een deel van de gebruikers. Sinds de lancering in juli 2023, was je voor het versturen van privéberichten aangewezen op Instagram.

Het is nog niet bekend wanneer de DM-inbox wereldwijd beschikbaar wordt. Meta stelt dat de uitrol afhankelijk is van de resultaten van de eerste testfase.