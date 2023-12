Instagram Threads komt donderdag naar Europa

Instagram brengt haar sociale netwerk Threads eindelijk, officieel naar Europa. De dienst was eerder via een omweg al beschikbaar in onze regio, maar dat werd door Instagram geblokkeerd. Nu kunnen we deze week eindelijk zelf gebruik maken van Threads.

Instagram Threads naar Europa

Instagram Threads kunnen we vanaf deze week gebruiken in Europa, nadat het eerder al voor verschillende regio’s beschikbaar kwam, zo laat Sander ons weten. Via verschillende wegen via Instagram kun je terecht komen op een teaser van het bedrijf, waarbij wordt afgeteld naar het moment dat je Instagram Threads kunt gebruiken in Europa. Zo kun je zoeken in de zoekbalk naar ticket, waar je vervolgens kunt tikken op de emoji van het ticket, en zo doorgestuurd wordt naar de teaser. Ook de website telt nu af. De dienst komt daarmee ook officieel beschikbaar in Nederland en België.

Donderdag 14 december zal de dienst beschikbaar komen in Europa. Volgens de countdown moet dit 14 december om 12:00 uur Nederlandse tijd gebeuren, als we kijken naar de aftellende klok. Toen Threads werd gelanceerd kwam er een grote stormloop op het platform. Echter werd de dienst al snel voor gebruikers in de Europese Unie geblokkeerd. Er zouden zorgen zijn over de verwerking van gegevens.