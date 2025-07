Android Update Bulletin week 27: deze toestellen kregen updates

DroidApp geeft je iedere zondag een overzicht met de updates die in de afgelopen week zijn uitgerold. Het was een vrij rustige week, maar toch verschenen er een aantal updates. Die zetten we voor je op een rijtje.



Android updates in week 27

Android-toestellen zijn er in vele soorten en maten. De ene telefoon krijgt vaker updates dan de andere, en dus is er het Android Update Bulletin van DroidApp. We hebben ook deze week weer een nieuw overzicht voor je. Het was een rustige week, en we verwachten in de komende weken weer meer updates. Dit omdat dan de beveiligingsupdate van juli vrijgegeven zal worden. De updates die in week 27 zijn uitgerold, zetten we hieronder voor je neer.

Krijg je een update binnen? Dan ontvangen we graag een mailtje van je, samen met een screenshot, zodat we hem kunnen meenemen in de berichtgeving. Stuur je mail naar redactie@droidapp.nl.

OnePlus

OnePlus Nord 4: beveiligingsupdate juni

Samsung

Samsung Galaxy A25: Android 15 met One UI 7

Xiaomi