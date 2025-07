Android in juni 2025: de 5 beste apps en het belangrijkste nieuws

De zomer gaat echt beginnen, en voor velen de vakantie ook. Met in de afgelopen dagen al flinke warme temperaturen. Tijd om terug te blikken over de afgelopen weken; met het belangrijkste nieuws en de beste apps van juni.

Android in juni

De maand juni stond in het teken van Android 16. De nieuwe Android-versie werd beschikbaar gesteld voor de Pixel-toestellen. Deze zomer zullen naar alle waarschijnlijkheid meer toestellen geüpdatet worden. Maar er was natuurlijk meer nieuws. Zo kon DroidApp melden dat Moto AI later dit jaar naar Nederland komt.

In juni kwam Fairphone met de Fairphone 6, een nieuwe milieubewuste smartphone. Verder moeten nieuwe toestellen die vanaf nu worden uitgebracht, voorzien worden van een energielabel. WhatsApp maakte bekend dat het start met het tonen van advertenties. Ook kwam er een grote juni-update. OnePlus kwam met de OnePlus Pad 3, en Facebook kwam in het nieuws met dat het Android-gebruikers flink in de gaten houdt. Adobe bracht een nieuwe Photoshop App uit voor Android.

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ werd uitgebreid met de volgende nieuwe edities.

Review en specials

De volgende reviews en specials verschenen in de afgelopen weken op DroidApp.

Beste apps

In de maand juni hebben we de nodige applicaties besproken. In het onderstaande overzicht zetten we de beste apps van juni op een rij.

AllTrails

We hebben eerder een uitgebreide AllTrails review gepubliceerd. Deze wandel-app is een aanrader voor mooie wandelingen in binnen- en buitenland. Gebruikers kunnen ook routes plannen voor andere activiteiten zoals fietsen. De app ziet er strak uit en laat je filteren op mooie routes.

Google Maps

Google Maps heeft voor de zomer ook een nieuwe update aangekondigd. Het zet in op slimmer en duurzamer reizen. In de nieuwe versie krijg je dankzij AI suggesties voor routes met het OV, die net zo efficiënt zijn als met de auto. Ook zien we nieuwe functies voor fietsers en is de app slimmer.

GasAll

Ga je naar Spanje op vakantie, en doe je dit met de auto? Installeer dan zeker even de GasAll app. Deze applicatie biedt nuttige informatie voor onderweg. Je kunt ermee tankstations zoeken, maar ook de actuele brandstofprijs raadplegen. Verstandig ook, want het kan soms flink schelen.

KNMI

De KNMI app, welke we onder andere in de weer-app test 2024 hebben meegenomen, heeft een update gekregen. Je kunt vanaf nu aan de slag met widgets, die eerder nog niet beschikbaar waren in de app.

Polarsteps

De zomerse update van Polarsteps voegt verschillende nieuwe functies en mogelijkheden toe. Met de reisdagboek-app kun je nu gebruikmaken van de gepersonaliseerde reisschema’s en ook de vernieuwde steps gebruiken. Maar er zijn meer nieuwe functies.

