De vergeten smartphone: Nokia N79 uit 2008

Twaalf jaar geleden waren toestellen van Nokia niet weg te denken uit het straatbeeld. Eén van de toestellen die in die jaren uitgebracht werd, was de Nokia N79. Deze week bespreken we die in een nieuwe editie van ‘De vergeten smartphone’.

Nokia N79

De Nokia N-serie bestond uit een groot aantal toestellen. De Nokia N79 was een smartphone en kon gezien worden als een opvolger van de Nokia N73 en N78. De smartphone had een aantal eigenaardigheden waarmee het zich wilde onderscheiden van de rest. Want op het eerste gezicht zag de N79 er niet uit als een smartphone vol toeters en bellen.

Covers

Het was toch wel degelijk een alles-in-één toestel met een opvallend design. Waar bij eerdere toestellen het Nokia-logo boven het scherm was geplaatst, stond deze bij de Nokia N79 aan de zijkant, naast het scherm. Verder kon je de uitstraling personaliseren met Xpress-On Covers waarbij je de achterkant kon verwisselen. Interessant detail was dat de themakleur van de smartphone bij het veranderen van achtercover automatisch aangepast kon worden. De accu was hierdoor ook verwisselbaar; deze had standaard een capaciteit van 1200 mAh.

Waar we tegenwoordig vrijwel nooit meer een USB-aansluiting achter een klepje zien, was bij de Nokia N79 de Micro-USB aansluiting achter een klepje geplaatst. Er waren stereo-speakers en een fysieke cameratoets. Met die cameratoets kon je beelden vastleggen met de 5 megapixel camera op het toestel. Deze werd bijgestaan door een LED-flitser. Interessant was destijds de GPS-ontvanger in het toestel, die bij de foto’s ook de locatie kon opslaan. De GPS kon ook gebruikt worden voor het navigeren en het gebruiken van de app Nokia Maps.

Navigatiewiel

De Nokia N79 had een 2,4 inch beeldscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Onder het scherm zaten de bekende sneltoetsen en dan was er nog de bekende navigatieknop, of beter gezegd het navigatiewiel. Dit was aanraakgevoelig en kon je overheen draaien om bijvoorbeeld door menu’s te scrollen. De smartphone draaide op Symbian S60 en bood op het startscherm de snelkoppelingen aan, samen met agenda-items en informatie over bijvoorbeeld je WiFi-verbinding. Je kon de telefoon zowel in de liggende- als staande stand gebruiken.

Begin 2019 werd er nog een variant uitgebracht van de N79; de Nokia N79 Active. Hier kreeg je een Bluetooth hartslagmeter bij, een sportieve koptelefoon en een armband. Met dit samen kon je je sportieve prestaties bijhouden in de Nokia Sports Tracker app. De Nokia N79 zelf verscheen in 2008 voor een prijs van zo’n 400 euro.



Nokia N79 samengevat in 3 punten: