Android 16 QPR1 Beta 2.1 uitgebracht: kleine update vol verbeteringen

Android 16 QPR1 Beta 2.1 is uitgebracht. Deze versie is de nieuwste versie binnen het kwartaalprogramma (Quarterly Platform Release). Met een downloadgrootte van slechts 5MB is de update aan de kleine kant, maar het brengt wel verschillende verbeteringen met zich mee.

De focus ligt vooral op het verbeteren van de stabiliteit en het verhelpen van bugs. Zo is een fout verholpen waarbij de terugknop of het terugveeggebaar niet altijd werkte. Dat probleem kon ertoe leiden dat je je toestel moest herstarten om het weer normaal te laten reageren. Ook kleinere bugs zijn aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan een onzichtbare ‘Goedkeuren’-knop binnen de instellingen van apparaatbeheer, en een schakelaar voor het vergrendelschermgeluid die niet deed wat je ervan zou verwachten. Daarnaast is een crash van de launcher bij het omhoog vegen opgelost.

Als je een Pixel-telefoon of -tablet gebruikt die meedoet aan het Android Beta Programma (vanaf de Pixel 6 of nieuwer), kun je deze update via de reguliere OTA-methode installeren. Je hoeft hiervoor enkel naar Instellingen, Systeem, software-updates te gaan en op ‘Controleren op updates’ te tikken.

De update draagt het versienummer BP31.250523.010. Voor gebruikers van de stabiele versie van Android 16 is deze oplossing nog niet beschikbaar, maar verwacht wordt dat de verbeteringen worden meegenomen in de beveiligingsupdate van juli.

