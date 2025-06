Google rolt verplichte update uit voor Pixel 6a tegen oververhitting

Google heeft bekend gemaakt een verplichte update uit te brengen voor de Google Pixel 6a. Gebruikers moeten hiermee beschermd zijn voor oververhitting van de batterij. De update moet binnenkort verschijnen voor het toestel.

Pixel 6a krijgt update tegen oververhitting

In een verklaring aan Android Authority bevestigt Google dat het werkt aan een update voor de Google Pixel 6a. Het gaat om een veiligheidsprobleem, waarbij de batterij van de smartphone oververhit kan raken. De update is gericht op het verkleinen van het risico op oververhitting van de batterij, een maatregel die voortkomt uit meldingen van brandincidenten.

De update zal volgens Google van toepassing zijn op een deel van de Pixel 6a-telefoons. Zodra deze apparaten 400 volledige oplaadcycli hebben bereikt, treedt een beheersfunctie in werking die zowel de batterijcapaciteit als de laadsnelheid verlaagt. Deze beperking moet het risico op oververhitting verminderen. Google benadrukt dat dit om een verplichte update gaat en dat getroffen gebruikers begin volgende maand hierover nader worden geïnformeerd.

De nieuwe maatregelen kwamen aan het licht via de tweede bètaversie van Android 16 QPR1. In deze testversie is een waarschuwing zichtbaar in de instellingen, die gebruikers adviseert om na 375 laadcycli alert te zijn op mogelijke degradatie. Bij het bereiken van 400 cycli worden de prestaties automatisch teruggeschroefd. Google verwijst gebruikers in de melding naar een specifieke ondersteuningspagina, die op het moment van schrijven nog niet beschikbaar is.

Hoewel het bedrijf geen exacte aantallen noemt, volgt de beslissing op een reeks meldingen van oververhitte of zelfs verbrande Pixel 6a-toestellen. Sinds eind 2024 zijn er minimaal vier meldingen opgedoken waarin gebruikers foto’s deelden van gesmolten of verkoolde toestellen. Die gevallen roepen herinneringen op aan eerdere batterijproblemen bij onder andere de Pixel 4a.