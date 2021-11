Gebruikers Pixel 6 (Pro) klagen over trage vingerafdrukscanner

Nog niet gek lang geleden werden de Pixel 6 en Pixel 6 Pro uitgebracht. Echter lijkt dit niet allemaal zonder slag of stoot te gaan. Na schermproblemen en traag opladen is het nu de beurt aan een trage vingerafdrukscanner.

Vingerafdrukscanner bij Pixel 6 (Pro)

Lang niet elke gebruiker van zijn of haar nieuwe Pixel 6 of Pixel 6 Pro is even tevreden met de laatst gelanceerde Google-smartphone. De problemen lijken zich een beetje op te stapelen. Het begon met schermproblemen en maandag schreven we over de oplaadsnelheid, die vele malen lager ligt dan door Google beloofd. De nieuwste berichten gaan over de vingerafdrukscanner van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Bij beide toestellen zouden gebruikers soms aanzienlijk langer moeten wachten totdat deze ontgrendeld is, dan bij andere toestellen.

Google heeft inmiddels op de tweet van de gebruiker gereageerd. Excuses worden niet gemaakt en ook is niet bekend of Google werkt aan een oplossing. Volgens de fabrikant heeft het te maken met een aangepast algoritme voor de beveiliging van de smartphone. Onder bepaalde omstandigheden zou die extra beveiliging ervoor kunnen zorgen dat er meer tijd nodig is voor het scannen van de vinger. Het wordt vanuit Google niet duidelijk welke extra beveiligingsmaatregelen er zijn.

We’re sorry for the hassle. The Pixel 6 fingerprint sensor utilizes enhanced security algorithms. In some instances, these added protections can take longer to verify or require more direct contact with the sensor. Try troubleshooting steps: https://t.co/uTbifE5Uyo. Thanks. ^Levi — Made By Google (@madebygoogle) November 6, 2021

Google Pixel 6 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro