Google presenteert nieuwe Pixel 6 en Pixel 6 Pro: alle details

Precies tien jaar na de aankondiging van de Samsung Galaxy Nexus, is daar de nieuwe Pixel-serie. We zien de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Alle details zetten we voor je op een rijtje.

Pixel 6 aankondiging

We maken vandaag kennis met de twee nieuwste smartphones van Google; de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Precies tien jaar nadat de Galaxy Nexus werd aangekondigd door Google en Samsung. Vandaag zijn de toestellen officieel aangekondigd, nadat deze al veel keer zijn opgedoken in het geruchtencircuit en ook in berichten van Google zelf. Nu kunnen we de details voor je op een rijtje zetten.

Er zijn enkele verschillen, maar ook een aantal overeenkomsten tussen de twee modellen. Zo krijgen de twee Pixel 6-smartphones een nieuwe Tensor chipset, en is deze dus niet langer meer van Qualcomm. Ze worden bijgestaan door de Titan M2 veiligheidscheck.

Er is ook weer een brede focus op de camera. Door het gebruik van een grotere sensor moet het mogelijk zijn om veel meer licht op te kunnen vangen. Dit moet ervoor zorgen dat foto’s in donkere omgevingen nog beter van kwaliteit zijn. Verder is er een “Magic Eraser” waarmee ongewenste objecten uit de foto gegumd kunnen worden. Tevens is er door Google aandacht geschonken aan een portretmodus en een feature waarbij bewegende objecten beter vastgelegd worden.

5 jaar updates

Een pluspunt voor beide modellen zien we terug in het updatebeleid. Google belooft minimaal 5 jaar beveiligingsupdates, en vier jaar Android-updates. Uiteraard verschijnen de telefoons met Android 12 met de nieuwe Material You-interface. Het updatebeleid van Google is hiermee een stuk beter dan bij de concurrenten. Dankzij Android 12 heb je een interface die qua kleuren zich aanpast aan de kleuren van je achtergrond. De Pixels bieden allebei een reeks nieuwe widgets die je vanaf nu kunt gebruiken en op verschillende gebieden moet het allemaal een stuk slimmer zijn.

Pixel 6

We beginnen met de Pixel 6. Deze smartphone biedt een plat scherm, en kent een grootte van 6,4 inch. Dit AMOLED-display biedt een Full-HD+ resolutie met 90Hz verversingssnelheid. Aan boord van de smartphone heeft de Pixel 6 een tweetal camera’s. Dit is een 50 megapixel hoofdlens en een 12 megapixel groothoeklens. Voorop is een 8 megapixel front-camera. Daarbij heeft het toestel 8GB aan werkgeheugen en kun je kiezen uit 128GB of 256GB aan opslagruimte. De accucapaciteit komt uit op 4610 mAh, en kan met 30W opgeladen worden. Draadloos laden gaat met 21W.

Pixel 6 Pro

Kies je voor de Google Pixel 6 Pro, dan krijg je een 6,7 inch AMOLED-scherm dat doorloopt aan de zijkanten van het toestel. Achterop is in de dikke cameramodule ruimte voor drie camera’s. Dit is een 50 megapixel hoofdlens, 48 megapixel periscoop telelens en een 12MP groothoeklens. Deze telelens laat je 4x optisch inzoomen. Voorop is een 11,1 megapixel lens. De Pixel 6 Pro wordt geleverd met 12GB aan werkgeheugen en 128, 256 of 512GB aan opslagruimte. De Pixel 6 Pro biedt een batterij van 5000 mAh en kan net als de Pixel 6 met 30W opgeladen worden. Draadloos laden kan met 23W, bijvoorbeeld via de optionele Pixel Stand.

Beschikbaarheid

Helaas lijkt Google, voor ons, geen reden te zien om de smartphones eens uit te brengen in Nederland en België. In Duitsland en Frankrijk worden de Pixel 6-toestellen wel uitgebracht. De prijzen zijn voor Amerika 599 dollar voor het normale model en 899 dollar voor het Pro-toestel. Eerdere geruchten spraken over een Euro-prijs van 649 euro en 899 euro.

Dit artikel wordt aangevuld met nieuwe informatie.

