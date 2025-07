Eufy presenteert nieuwe Omni E25 en Omni E28 robotstofzuigers

Eufy breidt zijn assortiment robotstofzuigers uit met twee nieuwe modellen: de Omni E28 en Omni E25. Beide modellen moeten het schoonmaken vereenvoudigen en zijn vanaf nu verkrijgbaar in Nederland.

Eufy Omni E28

De Eufy Omni E28 is het nieuwe topmodel en biedt een primeur op de markt: het apparaat is uitgerust met een afneembare dieptereiniger. Deze FlexiOne-dieptereiniger fungeert ook als waterreservoir voor het basisstation en is los te gebruiken om banken, hoeken of andere lastig bereikbare plekken schoon te maken. Zo hoef je niet meer handmatig met een extra apparaat aan de slag.

De E28 beschikt daarnaast over een krachtige zuigkracht van 20.000 Pascal en een zelfreinigend HydroJet-dweilsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat vuil grondig wordt verwijderd, en dat de dweil tussendoor automatisch wordt gereinigd. De combinatie van kracht en veelzijdigheid maakt deze robot met name geschikt voor huishoudens met kinderen of huisdieren, zo belooft Eufy.

Eufy Omni E25

De E25 is in de basis identiek aan de E28, maar dan zonder de afneembare dieptereiniger. Hierdoor kies je voor een iets klassiekere aanpak. Ook de E25 beschikt over het zelfreinigende HydroJet-systeem, dat met een schrobkracht van 1,5 kilogram zelfs hardnekkige vlekken zoals opgedroogd sap of modder te lijf gaat.

Een ander voordeel van zowel de E25 als E28 is de automatische ontklitting van de borstels, waardoor je minder tijd kwijt bent aan onderhoud. Daarnaast zorgen beide modellen met hun intrekbare zuigarm dat vuil onder meubels, langs plinten en in kieren beter wordt meegenomen. Dit zijn plekken die je anders vaak alsnog met een handstofzuiger moest aanpakken.

De nieuwe modellen van Eufy zijn per direct beschikbaar. Voor de E25 betaal je 899 euro, de Omni E28 kost honderd euro meer. Je kunt hem bestellen bij Coolblue, Bol.com en Amazon.