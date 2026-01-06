Anker kondigt 9 producten aan: nieuwe Eufy S4 videodeurbel en meer

Anker is aanwezig op de techbeurs CES in Las Vegas, en heeft daar negen nieuwe producten aangekondigd. De fabrikant komt met verschillende Eufy-producten. Zo is er een nieuwe camera, videodeurbel en gaat het schoonmaken nog beter met de nieuwe robotstofzuiger. We praten je bij over de nieuwe dingen van Anker.

Nieuwe producten van Anker

Anker heeft een breed portfolio aan verschillende producten. Die worden niet allemaal uitgebracht onder de eigen naam. Zo zijn er bijvoorbeeld producten van het submerk Eufy, maar kun je audioproducten weer terugvinden onder de naam Soundcore. Dan zijn er ook nog de eigen producten van Anker, zoals bijvoorbeeld powerbanks en oplader. Het portfolio van de fabrikant is vandaag uitgebreid met negen nieuwe producten. Het merk heeft dit laten zien op de CES in Las Vegas.

Eufy S2 robotstofzuiger

De Eufy S2 is bedoeld voor wie volledig automatisch wil schoonmaken. De robot zuigt en dweilt tegelijk en reinigt zijn dweil continu zelf. Dankzij slimme mapping, hoge zuigkracht en een uitschuifbare arm bereikt hij ook hoeken en tapijten. Uniek is de ingebouwde luchtverfrisser met drie verwisselbare geuren, waardoor je huis niet alleen schoon aanvoelt maar ook fris ruikt. De robotstofzuiger kost 1499 euro.

Eufy Omni C28

Met de Omni C28 richt eufy zich op het middensegment. Deze robotstofzuiger biedt krachtige prestaties met automatische stoflediging en dweildroging. Huisdierharen worden efficiënt verwijderd zonder extra onderhoud, waardoor je minder tijd kwijt bent aan schoonmaken, zo belooft het merk. De prijs van de Omni C28 komt uit op 599 euro.

Eufy videodeurbel S4

De Eufy videodeurbel S4 beveiligt je voordeur met een volledig 360 graden zicht. Dankzij slimme AI herkent en volgt hij relevante bewegingen, terwijl de 3K-camera scherpe beelden levert, ook bij weinig licht. Via tweerichting-audio blijf je altijd in contact, of je nu thuis bent of onderweg. De nieuwe deurbel komt op de markt in het eerste kwartaal voor 279,99 euro.

EufyCam C38

De EufyCam C38 is geschikt voor binnen en buiten en combineert 360 graden AI-tracking met Full HD-beeld. Het meegeleverde zonnepaneel zorgt voor continue stroom en opnames worden lokaal opgeslagen zonder abonnement.

Eufy Baby Flessenwasser S1 Pro

De S1 Pro automatische flessenwasser neemt ouders werk uit handen. Hij reinigt, steriliseert en droogt tot acht flessensets tegelijk. Alles bedien je eenvoudig via de app, zodat je meer tijd overhoudt voor je kind. In het eerste kwartaal wordt de flessenwasser uitgebracht voor 399 euro.

Soundcore AeroFit 2 Pro

De AeroFit 2 Pro combineert open-ear luisteren met actieve ruisonderdrukking. Je blijft alert op je omgeving, maar kunt ook focussen wanneer dat nodig is. Het verstelbare ontwerp en het gebalanceerde geluid maken ze geschikt voor werk, sport en onderweg. Anker levert ze voor een prijs van 179,99 euro.

Soundcore Liberty Buds

Deze compacte oordopjes bieden adaptieve ruisonderdrukking, helder geluid en slimme functies zoals AI-vertaling via de app. Ze zijn ontworpen voor comfortabel dagelijks gebruik. De prijs: 79,99 euro.

Soundcore Nebula X1 Pro

Met de Nebula X1 Pro haal je een mobiele thuisbioscoop in huis. De projector levert grote, heldere 4K-beelden en krachtig surroundgeluid, en is dankzij wielen en handgreep makkelijk te verplaatsen. Deze gadget staat voor 4999 euro bij je thuis.

Anker Nano Docking Station 13-in-1

Dit dockingstation combineert een vaste werkplek met een afneembare hub. Je sluit meerdere schermen aan, laadt je laptop op en schakelt moeiteloos tussen thuis en onderweg werken. De prijs komt uit op 139,99 euro.