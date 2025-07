Anker start terugroepactie: verschillende powerbanks kunnen vlam vatten

Wereldwijd is fabrikant Anker begonnen met een terugroepactie. Het gaat om vijf powerbank-modellen van Anker die teruggeroepen worden vanwege brandgevaar. De betreffende modellen zijn en worden ook in Nederland verkocht.

Powerbank teruggeroepen door Anker

Anker heeft een terugroepactie opgezet voor vijf van haar powerbanks. Bij de getroffen modellen is er kans op brandgevaar. Het zou komen door ‘een probleem bij de lithium-ioncellen van een specifieke fabrikant’. Naar aanleiding van een verbeterd kwaliteitsprotocol, ziet Anker een zogenaamd ‘potentieel probleem’ in de cellen van die ene leverancier. Dit kan zorgen voor het vatten van vlam, rook of oververhitting. Anker laat weten dat de kans klein is dat het daadwerkelijk fout gaat, maar uit voorzorg worden dus vijf modellen teruggeroepen.

De modellen die teruggeroepen worden zijn;

Anker Power Bank (A1257): 10.000 mAh, 22,5W

Anker Power Bank (A1647): 20.000 mAh, 22,5W met geïntegreerde USB-C kabel

Anker Power Bank MagGo Power Bank (A1652): 10.000 mAh, 7,5W

Anker Zolo Power Bank (A1681): 20.000 mAh, 30W met geïntegreerde USB-C/Lightning-kabel

Anker Zolo Power Bank (A1689): 20.000 mAh, 30W met geïntegreerde USB-C kabel

Wanneer je in het bezit bent van een powerbank die op de lijst staat, wordt afgeraden deze nog te gebruiken. Klanten van de modellen worden gevraagd een formulier in te vullen bij Anker. Dat kan via deze link. Hiermee kunnen klanten kiezen voor een nieuwe powerbank of een tegoedkaart voor de webshop van Anker. Als het verzoek is goedgekeurd, wordt gebruikers gevraagd de gevaarlijke powerbank in te leveren bij een inleverpunt.