Anker kondigt nieuwe Eufy, Anker en Soundcore producten aan op IFA

Anker heeft een drukke aankondiging achter de rug op de IFA in Berlijn. Op de beurs heeft het merk verschillende producten aangekondigd van de submerken Eufy, Anker zelf en Soundcore. We geven je een samenvatting van de nieuwe producten.

Nieuwe producten van Anker

Tijdens IFA 2025 in Berlijn presenteert Anker Innovations een vernieuwde merkidentiteit en een reeks nieuwe producten van onder meer Anker, Eufy en Soundcore. Anker heeft een nieuw logo gepresenteerd, maar ook nieuwe dingen. Het zijn een hoop nieuwe producten, dus we geven je in dit artikel een mooie samenvatting.

Nieuwe producten van Eufy

Voor het smart home-merk Eufy staan huishoudelijke hulp en veiligheid centraal. Een opvallende introductie is de Eufy Marswalker, een robotstofzuiger die zelfstandig trappen op en af kan gaan. Dankzij Multi-Floor-Automation herkent het apparaat verschillende trapvormen en beweegt het veilig tussen verdiepingen.

Later dit jaar verschijnt de Eufy S2, een krachtige stofzuig- en dweilrobot met AeroTurbo 2.0-technologie en een zuigkracht van 30.000 Pascal. Het apparaat verspreidt daarnaast optionele geuren en maakt een nauwkeurige 3D-kaart van de woonomgeving.

Op het gebied van veiligheid introduceert Eufy de AI Core, een nieuw systeem met de eerste 4-nanometer AI-chip van Qualcomm voor beveiligingstoepassingen. Alle gegevens worden lokaal verwerkt, wat de privacy van gebruikers ten goede komt. Ook nieuw is de EufyCam S4, een camera die een 4K-lens combineert met een 2K-PTZ-lens voor zowel overzichtsbeelden als close-ups. De camera is weerbestendig, werkt op zonne-energie en is beschikbaar vanaf oktober.

Daarnaast brengt EufyMake de UV-printer E1 uit: de eerste UV-printer voor consumenten. Hiermee kun je creatieve ontwerpen rechtstreeks thuis printen. De printer komt in november op de markt, maar is tijdens IFA al in levende lijve te aanschouwen en ook te testne.

Innovaties van Anker

Binnen het oplaadsegment introduceert Anker de Prime-serie, waaronder een 160W-oplader met smart display, meerdere krachtige powerbanks en een docking station met 14 poorten. Ook is er een 3-in-1 draadloos laadstation dat Qi 2.2 ondersteunt en apparaten koelt tijdens het laden.

Naast de Prime-serie verschijnt de Anker Nano 70W-oplader, die dankzij Double-GaN-technologie compact en efficiënt blijft. Deze is vanaf 10 september verkrijgbaar voor €49,99.

Soundcore breidt uit met audio en entertainment

Soundcore presenteert drie nieuwe producten. De Sleep A30-oortjes zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik ‘s nachts, met Active Noise Cancelling tegen storende geluiden en een slaapmonitor die inzicht geeft in de kwaliteit van je nachtrust.

Voor werk en vergaderingen is er de soundcore Work, een kleine audiorecorder die gesprekken opneemt, transcribeert en samenvat met behulp van AI.

Tot slot is er de soundcore Nebula X1 Pro, een beamer met 4K Triple Laser-technologie en geïntegreerd 7.1.4-geluidssysteem met Dolby Atmos. Met automatische kalibratie en Google TV verandert deze projector de woonkamer in een thuisbioscoop. De X1 Pro wordt eind september gelanceerd via een Kickstarter-campagne.