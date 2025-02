EufyCam 3 beveiligingscamera review: een oogje in het zeil in 4K

Eufy maakt tal van producten op het gebied van beveiliging voor huis en tuin. Naast slimme deurbellen vinden we ook beveiligingscamera’s terug in het portfolio. Vandaag duiken we in de eufyCam 3, ofwel de S330, weet deze set je huis goed te beveiligen of knijpt de bewaker een oogje toe?

Eufycam 3 review

Eerder maakten we al kennis met de slimme deurbel in de Eufy E340 videodeurbel review. Ditmaal koppelen we een eufyCam S330 aan onze Eufy setup om te ontdekken wat je zoal met deze beveiligingscamera kan doen. Niet alleen als los apparaat maar ook in combinatie met de slimme deurbel. Overigens is deze camera ook onder de naam eufyCam 3 bekend, wat dus precies hetzelfde model is.

Wat kan je met de eufyCam 3?

De eufyCam 3 is gemaakt om bijvoorbeeld je voortuin, garage of achtertuin in de gaten te houden. Niet alleen overdag maar ook in het donker, op het apparaat vinden we ook een felle LED-schijnwerper die je goed in het licht zet. Daarnaast zijn er microfoons ingebouwd zodat ook geluid opgenomen kan worden. De bovenkant is voorzien van een zonnepaneel zodat het apparaat zichzelf gedurende de dag kan opladen.

De camera zelf bevestig je redelijk eenvoudig met het balhoofd aan bijvoorbeeld de muur, met twee pluggen en schroeven, daarna draai je de camera op de houder en stel je hem af zodat het gewenste gebied op de camera zichtbaar is. Het schroefmateriaal is wel van dezelfde kwaliteit als de deurbel.

Bij deze camera’s hoort ook de Homebase 3, die dienst doet als opslagmedium voor videoclips, maar ook slimme herkenningssoftware heeft om situaties te herkennen. Ook kan de camera gezichten herkennen en je zo vertellen wie er in bijvoorbeeld de achtertuin is geweest. Die gezichtsherkenning laat soms wat te wensen over, de BionicMind AI die gezichten zou moeten herkennen laat steekjes vallen en in het donker is het vaak “mens” in plaats van de juiste persoon.

Opvallend is ook dat de camera zo af en toe objecten detecteert terwijl het in de achtertuin een beetje waait. Niets aan de hand en geen indringer te zien. Het is weliswaar mogelijk om de gevoeligheid iets aan te passen van de camera maar je wilt ook niet dat er evenementen gemist worden. In de nacht werkt de eufyCam 3 redelijk, de beeldkwaliteit is niet 100% scherp maar duidelijk genoeg om te zien dat de buurtkat ergens tussen 4 en 5 zijn vaste ronde door de tuin maakt.

Homebase en app

Heb je meerdere camera’s dan kan je deze aan het werk zetten via cross-camera tracking. In de Eufy app vind je dan gebeurtenissen samengevoegd als je meerdere camera’s passeert. In ons geval zit er vaak te veel tijd tussen de camera’s waardoor de evenementen niet samengevoegd worden. In onze review over de Eufy videodeurbel gaan we nog wat verder in op de mogelijkheden van de app!

De Homebase 3 kan je naast de standaard beschikbare opslag van 16 gigabyte ook uitbreiden met een harde schijf van het 2,5 inch-formaat zodat je videoclips lang bewaard blijven. Je kan per Homebase maximaal 16 camera’s aansluiten.

Batterij

Hartstikke leuk zo’n beveiligingscamera met zonnepaneel, maar hoelang gaat dat ding nu eigenlijk mee? In de afgelopen twee maanden heeft de camera zijn accupercentage met geringe zonneschijn toch stabiel weten te houden op 59%. De laatste dagen is het gelukkig zonnig en dat zie je ook direct terug. We kunnen je dus niet vertellen hoelang een acculading mee gaat maar duidelijk is wel dat als het apparaat een beetje zonlicht krijgt je in theorie nooit hoeft op te laden!

Beoordeling

De Eufycam S330 van Eufy is best een investering als je een beveiligingscamera aanschaft. Positief is wel dat videoclips op je eigen Homebase opgeslagen worden, al laat de persoonsherkenning soms wat te wensen over op diezelfde Homebase. Overdag is de beeldkwaliteit lekker scherp en doet de camera goed zijn werk. In de nacht is het beeld wat vager en hebben we soms last van false positives. Een duo-pack van twee camera’s en een Homebase kost je zo rond de 320 euro. Je vindt de set terug bij Bol.com, Coolblue, Amazon of Mediamarkt.