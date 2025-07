Samsung Galaxy S26 Ultra: nieuw lek belooft enkele veranderingen

Kijk je uit naar de Galaxy S26-serie, dan moet je nog even geduld hebben. De fabrikant komt wel al in het nieuws met de nieuwe Galaxy S26 Ultra. Op verschillende gebieden kiest Samsung ervoor om te gaan voor vertrouwde eigenschappen.

Galaxy S26 Ultra langs in het geruchtencircuit

In het geruchtencircuit gaat het over de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. De smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant komt vermoedelijk pas in januari, maar enkele details zijn al opgedoken. De doorgaans goed geïnformeerde leaker Ice Universe laat van zich horen met wat details over de batterij en het opladen van de S26 Ultra.

Als de geruchten kloppen, dan houdt Samsung vast aan de batterijcapaciteit van 5000 mAh, die we al sinds jaar en dag terugzien bij het Ultra-model uit de S-serie. Opvallend, aangezien verschillende concurrenten zoals een OnePlus 13 al daar ver overheen gaan met hun capaciteit, door gebruik te maken van siliciumkoolstofbatterijen. Er gaan geruchten dat Samsung hier een beetje mee pas op de plaats maakt door de gigantische problemen met de Galaxy Note 7, jaren geleden.

Toch is er ook goed nieuws te melden. Samsung zou de smartphone een slanker frame willen geven. Gesproken wordt over een dikte van 7,2 millimeter, waar de Galaxy S25 Ultra een dikte heeft van 8,2 millimeter. Samsung zou verder gewerkt hebben aan zowel de veiligheid als de levensduur van de batterij. Hoewel echte details nog ontbreken, zou Samsung deze keer een snellere laadsnelheid aan gaan bieden dan de 45W laadsnelheid die het tot nu toe gebruikt.

Pas begin volgend jaar verwachten we het definitieve nieuws van Samsung. Echter verwachten we ook in de komende maanden meer geruchten over de S26-serie.