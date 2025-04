‘Samsung Galaxy S26-serie krijgt weer Exynos-chipset’

Met de Samsung Galaxy S26-serie lijkt Samsung weer terug te gaan naar de chipsets uit eigen fabriek. In plaats van de Qualcomm Snapdragon-processor in de huidige modelserie, zou weer gekozen worden voor een Exynos-processor.

Galaxy S26 weer met Exynos?

Samsung is wat wispelturig met het kiezen van een chipset in de Galaxy-toestellen. Zo verschijnt er de ene keer een Exynos-processor, de andere keer een Snapdragon van Qualcomm. Doorgaans worden de Qualcomm-processoren onder luider applaus ontvangen. Deze worden vaak als meer efficiënt gezien en energiezuiniger. De Galaxy S25-modellen beschikken over de Snapdragon 8 Elite, en die heeft zich onder andere in de Galaxy S25 Ultra review al bewezen.

Samsung lijkt vastberaden om zijn Exynos-chipsets opnieuw een prominente rol te geven in de vlaggenschepen. Een rapport van de betrouwbare bron @Jukanlosreve bevestigt dat de Exynos 2600 zijn weg zal vinden naar de Galaxy S26-serie. Wel lijkt de beschikbaarheid beperkt. Volgens de bron zal het chipvolume vergelijkbaar zijn met de situatie rondom de Exynos 990. Wat daarmee precies wordt bedoeld is niet helemaal duidelijk. De Exynos 990 werd destijds gebruikt in de Galaxy S20- en Note 20-serie, maar was niet beschikbaar in markten als de Verenigde Staten, Canada en China. Dat was echter meer het gevolg van juridische en strategische overwegingen dan van productiebeperkingen.

Hoewel nog niet alle details bekend zijn, geeft de introductie van de Exynos 2600 aan dat Samsung doorgaat met het verfijnen van zijn eigen chip. De massaproductie van de chipset zou in het laatste kwartaal van 2025 moeten starten, waarbij de release van de Galaxy S26-serie vermoedelijk in januari of februari plaats zal vinden.

Eerder gingen er ook al geruchten rond over de Galaxy S26-serie. In dat eerdere gerucht ging het bericht rond dat Samsung af zou zien van de ‘standaard’ S26.

