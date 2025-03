Samsung Galaxy S25-serie krijgt handige Instant Hotspot ondersteuning

Een nieuwe functie is onderweg voor de Samsung Galaxy S25-serie. De fabrikant brengt de Instant Hotspot functionaliteit naar de high-end modellen. Dit is een verbeterde manier dan de hotspot-functie die we al kennen in Android.

Instant Hotspot voor Galaxy S25-serie

Naast de bekende hotspot-functionaliteit, kon je op de Galaxy-toestellen doorgaans alleen de Auto Hotspot functionaliteit gebruiken. Dit is een functie die alleen binnen het Samsung-ecosysteem werkt en waarmee automatisch de internetverbinding op de smartphone, gedeeld kon worden met een Galaxy-tablet. Andere apparaten, van een ander merk, vielen buiten de boot hierbij. Maar dankzij een nieuwe feature komt hier een oplossing voor.

De oplossing is Instant Hotspot. Hiermee kan eenvoudig een internetverbinding gedeeld worden met elk ander Android-apparaat of een Chromebook die hetzelfde Google-account gebruikt. De functie maakt deel uit van Google’s Cross Device Services, waarbij Android-apparaten beter met elkaar samenwerken. Het is goed mogelijk dat met de komst van de One UI 7 update ook andere toestellen de functies krijgen, maar dat is nog niet bevestigd.

De handige toevoeging van deze functie, is dat je niet eerst de hotspot dient te activeren vanaf de smartphone. Je kunt hem dus direct gebruiken vanaf het andere apparaat.

Activeren

Wil je de Instant Hotspot functie activeren, dan kan dat via de onderstaande stappen;

Ga naar Instellingen Ga naar Cross-device services Kies voor de optie Internetverbinding delen Zorg dat de optie Instant Hotspot is ingeschakeld

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 839,00 euro

Samsung Galaxy S25+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1079,00 euro