Samsung Galaxy S25 FE: eerste renders tonen heel bekend ontwerp

Een bekend ontwerp, dat zullen we terug gaan zien bij de Samsung Galaxy S25 FE. De nieuwe Fan Edition-telefoon uit de S25-serie, is het vijfde model in deze serie. Onlangs werd de serie uitgebreid met de Samsung Galaxy S25 Edge, maar wat heeft de FE te bieden?

Galaxy S25 FE bestaat!

Dacht je alle modellen uit de Galaxy S25-serie te hebben gehad, dan hebben we nieuws voor je. Samsung komt na de Galaxy S25, S25+, S25 Ultra en de Galaxy S25 Edge, ook nog met de Galaxy S25 FE. Van het toestel zijn nu renders opgedoken. Het toestel wordt pas later dit jaar verwacht, maar dankzij leaker OnLeaks kun je nu al een idee krijgen van wat je kunt verwachten, en dat is vooral veel herkenning.

De Galaxy S25 FE lijkt qua ontwerp sterk op eerdere modellen. Vergeleken met de S25 heeft dit toestel iets dikkere schermranden, maar die zijn wel weer iets dunner dan bij de Galaxy S24 FE van vorig jaar. Met afmetingen van 161,4 x 76,6 x 7,4 mm zit de dikte tussen die van zijn voorganger (8 mm) en het basismodel van dit jaar (7,2 mm) in.

Het scherm wordt vermoedelijk een 6,7-inch Super AMOLED-display, identiek aan dat van de Galaxy S25+. Je krijgt een verversingssnelheid van 120 Hz en een maximale helderheid van 2600 nits. Daarmee is het scherm van de S25 FE vrijwel gelijk aan dat van Samsung’s topmodellen.

Volgens geruchten biedt de S25 FE de Exynos 2400e-chip, die ook vorig jaar al in andere toestellen zat. Aan de andere kant komt er wel een upgrade aan de voorkant: een 12 megapixel selfiecamera, een stapje omhoog ten opzichte van de 10 megapixel camera van de S24 FE.

Op het gebied van software kun je rekenen op de nieuwste versie van Samsung’s One UI. De Galaxy S25 FE verschijnt vermoedelijk met One UI 8 direct uit de doos, gebaseerd op Android 16. We verwachten ook dit jaar weer 7 jaar updates. Naar verluidt zou de prijs uitkomen rond de 700 dollar, 50 dollar meer dan bij de S24 FE. In Nederland verscheen de S24 FE voor 749 euro, dus het kan zomaar zijn dat de S25 FE voor 799 euro uitgebracht wordt.



