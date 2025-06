Samsung One UI 8 Watch krijgt 4 nieuwe gezondheidsfuncties

Samsung voegt aan One UI 8 Watch nieuwe functies en mogelijkheden toe. Smartwatches van het bedrijf worden met de nieuwe versie voorzien van nieuwe mogelijkheden op het gebied van gezondheid. We verwachten later dit jaar de introductie van de nieuwe software-update.

One UI 8 Watch met nieuwe functionaliteit

Samsung introduceert binnenkort vier nieuwe gezondheidsfuncties voor Galaxy-smartwatches met de komst van One UI 8 Watch. Deze functies zijn gericht op je dagelijkse activiteit, slaapritme en voedingspatroon. De update zal beschikbaar zijn voor recente modellen vanaf de Galaxy Watch 5 en nieuwer. In Zuid-Korea en de Verenigde Staten zal er ook een bètaprogramma beschikbaar komen. We kunnen dankzij nieuwe informatie alvast met je delen welke nieuwe functies er aan zitten te komen.

Een opvallende toevoeging is de Antioxidant Index. Hiermee krijg je een numerieke score die een indicatie geeft van de hoeveelheid antioxidanten in je huid. Samsung maakt hiervoor gebruik van de BioActive Sensor in de Galaxy Watch, die carotenoïden zou kunnen meten. Dit zijn stoffen die je vooral binnenkrijgt via groenten en fruit. Hoewel de meting niet medisch onderbouwd is, kan het een extra motivatie zijn om gezonder te eten.

In One UI 8 Watch wordt er meer aandacht besteed aan de hartgezondheid via de nieuwe Vascular Load-functie. Deze kijkt naar de mate van belasting van je bloedsomloop, zowel overdag als tijdens je slaap. Op basis van die gegevens geeft de smartwatch suggesties, zoals het verminderen van alcoholgebruik of het verbeteren van je slaapgewoonten.

Voor hardlopers is er een verbeterde Running Coach. Na een evaluatieloop van 12 minuten krijg je een score op een schaal van 1 tot 10. Op basis daarvan stelt de coach een persoonlijk loopschema op, met trainingen en realtime feedback. Of je nu traint voor een 5 kilometer of een marathon, de functie helpt je gericht en gestructureerd vooruitgang te boeken. Naarmate je prestaties verbeteren, kun je in niveau stijgen binnen het programma.

De vierde nieuwe functie is Bedtime Guidance, die op basis van je slaapdruk en je natuurlijke ritme (het circadiane ritme) een geschikte bedtijd adviseert. Hiervoor analyseert je horloge drie dagen lang je slaappatroon. Het doel is om je te helpen uitgerust wakker te worden en overdag alerter te zijn.