Garmin presenteert nieuwe smartwatches: Fenix 8, Fenix E en Enduro 3

De smartwatchmarkt krijgt er drie modellen bij. Voor de echte sporters kun je vanaf vandaag bij Garmin terecht voor de Fenix 8 en de Enduro 3. Ook zien we de Fenix E.

Garmin Fenix 8

De nieuwe Garmin Fenix 8 smartwatch is het nieuwste model van de fabrikant. Opvallend is dat het bedrijf de Fenix 8 in verschillende varianten uitbrengt. Je kunt kiezen uit het horloge met MIPS scherm, of met AMOLED-paneel. MIPS staat voor memory-in-pixel en zijn doorgaans energiezuiniger, maar kent minder kleur. AMOLED zagen we niet eerder in de Fenix-reeks. Tot vandaag.

De Garmin Fenix 8 met MIPS-scherm komt op de markt onder de naam Garmin Fenix 8 Solar, wat aangeeft dat het scherm een solar-glass heeft. Met het zonlicht dat op het scherm valt, kan het horloge weer opgeladen worden. De schermranden zijn dunner dan voorheen, wat resulteert in een wat groter scherm.

Allereerst de Fenix 8 Solar. Deze is beschikbaar als 47mm en 51mm model. De Fenix 8 AMOLED komt als 43mm, 47mm en 51mm versie op de markt. Dat laatste model is verkrijgbaar met een rvs-kast en als Sapphire edition met een titanium behuizing.

Sporten

De Garmin Fenix 8-serie is er voor de echte sporter, ook vor de duikers. Speciale lekvrije knoppen moeten het horloge ook diep onder water waterdicht laten tot 100 meter diep. Ook kan er tot 40 meter diepte mee gedoken worden. Waterliefhebbers kunnen het horloge ook gebruiken voor bijvoorbeeld snorkelen, freediven en scubaduiken.

Garmin levert de Fenix 8 modellen met een luidspreker en microfoon. Hiermee krijg je feedback tijdens het sporten, maar kun je ook bellen. Tevens is er ondersteuning voor spraakopdrachten en kun je via de Bluetooth verbinding gebruik maken van de Google Assistent of Siri (op de iPhone).

Garmin heeft verder gewerkt aan verschillende trainingsprogramma’s. Onder andere een speciale fietsmodus moet je helpen met het verbeteren van je uithoudingsvermogen, je kracht of de stabiliteit op de mountainbike, zo laat het merk weten.

Nog meer functies

Het houdt nog niet op qua functies. De Garmin Fenix 8 is voorzien van verbeterde ingebouwde kaarten en betere navigatie. Het horloge krijgt ook een vernieuwde interface voor notificaties en de rest van het menu. Er is ondersteuning voor Spotify en Garmin Pay, maar ook is er de vernieuwde Elevate hartslagsensor.

De Fenix 8 AMOLED 43mm moet het volgens Garmin 10 dagen uithouden (4 dagen met Always On), de 47mm tot 16 dagen (7 dagen Always On), de 51mm tot 29 dagen, 13 dagen Always On. Bij de Fenix 8 Solar is er een batterijduur van 21 dagen voor het 47mm model en 30 dagen bij het 51mm model. Door het gebruik van solar, is dit maximaal 28 en 48 dagen.

De prijs voor de Fenix 8 Solar begint bij 1100 euro, de AMOLED-versie kost 1000 euro.

Garmin Fenix E

Een andere nieuwe smartwatch van Garmin is de Fenix E. Geleverd als 47mm model met een 1,3 inch AMOLED-scherm. We zien hier de 4e generatie hartslagsensor, Garmin Pay en offline muziek. Zaken zoals de luidspreker, microfoon, zaklamp, lekvrije knoppen en multiband GPS zijn niet aanwezig op het horloge. Wel zijn ingebouwde kaarten aanwezig. Je betaalt voor de Garmin Fenix E 799 euro.

Enduro 3

Dan is er nog de Enduro 3. Dit Garmin horloge richt zich vooral op degenen die de langste accuduur nodig hebben. Het horloge is er enkel als 51mm model met een 1,4 inch MIPS-scherm met Solar. Zonder solar moet een batterijduur van 36 dagen gehaald kunnen worden, met het gebruik van de zonnecellen 90 dagen. De prijs van dit horloge komt uit op 899 euro.

Je kunt de nieuwe horloges bestellen bij Coolblue.