ING ondersteunt vanaf nu Garmin Pay op smartwatch

Klanten van de ING Bank kunnen vanaf nu betalen met hun Garmin-smartwatch. De bank heeft de ondersteuning hiervoor toegevoegd aan het platform. Er wordt door de bank ook nog steeds gewerkt aan de Google Pay ondersteuning.

ING klanten betalen met Garmin Pay

Garmin Pay is de betaaldienst van Garmin, welke beschikbaar is op een groot gedeelte van de smartwatches van het bedrijf. Verschillende banken bieden al enige tijd ondersteuning voor deze betaaldienst, en nu volgt ook ING. Vanaf vandaag kunnen ING-klanten met een smartwatch van Garmin contactloos betalen met hun smartwatch. Het is een lang gekoesterde wens van vele bezitters van een smartwatch, die klant zijn bij de oranjegekleurde bank en nu is het eindelijk dus zover.

Het koppelen van je ING betaalpas aan Garmin Pay werkt via een aantal stappen. Die hebben we hieronder voor je neergezet.

Ga in je bankieren App naar ‘Zelf regelen’ en ‘Bankpas’. Kies de (actieve) betaalpas die je wilt koppelen en klik op ‘Pasgegevens’. Kopieer je kaartnummer en onthoud de vervaldatum (of schrijf deze op). Open de Garmin Connect app. Koppel de app met je Garmin smartwatch (als je dit nog niet hebt gedaan). Klik in de app op je Garmin smartwatch en kies voor Garmin Pay. Klik op ‘Maak je portemonnee’. Toets de 4-cijferige pincode in die je wilt gebruiken om de betaalfunctionaliteit in de toekomst te activeren en bevestig. Kies bij kaarttype voor Maestro. Plak hier het kaartnummer dat je gekopieerd hebt vanuit jouw Bankieren App en vul de vervaldatum in (laat het veld CVC-code leeg). Kies voor de SMS met activatiecode en vul de code in de Garmin Connect app in. Je betaalpas is nu gekoppeld met je Garmin smartwatch.

Garmin Pay stond al langere tijd dus op het wensenlijstje van klanten. Klanten moeten nog altijd ook wachten op Google Pay, ook wel bekend als Google Wallet, de betaaldienst in Android op je apparaat. Nu betaal je met je Android-toestel enkel nog via de eigen applicatie van de ING. Vorige maand verscheen het bericht dat de ondersteuning in februari toegevoegd zou worden. Aan het gebruik van Garmin Pay zijn geen kosten verbonden.