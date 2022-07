Google Wallet in Nederland: vervanger Google Pay nu beschikbaar

Vanaf vandaag is het dan zover; de nieuwe Google Wallet app wordt uitgerold naar alle Android-gebruikers. Hier vind je je betaalpassen, creditcards, klantenkaarten en meer.

Google Wallet beschikbaar

De Google Wallet app is vanaf nu te downloaden uit de Google Play Store. De applicatie zal Google Pay vervangen, zo werd tijdens Google I/O bekend gemaakt door Google. De Wallet is een verzamelplaats voor je bankpassen, creditcard, klantenkaarten en meer. De functies zijn in vergelijking met Google Pay niet veranderd, maar dit kan in de toekomst zeker nog veranderen. Met de Google Wallet app wordt de app van Google Pay overbodig gemaakt.

Tijdens Google I/O maakte Google bekend dat de app ook gebruikt kan worden voor het opslaan van ander soort bestanden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om je OV-kaart, vliegtickets, toegangskaarten voor concerten en bijvoorbeeld je rijbewijs, vaccinatiebewijs of identiteitskaart. Helaas voor ons wordt bijvoorbeeld de OV-Chipkaart niet ondersteund. Daarnaast zien we ook de andere genoemde mogelijkheden nog niet terug. Wel biedt de Google Wallet app aan om kaarten te tonen aan de hand van mailtjes in Gmail. Hierbij zou je dus kunnen denken aan je boardingpas voor het vliegtuig of een ticket voor je concert. Zogenaamde pkpass-bestanden worden niet ondersteund door Google Wallet.

De nieuwe Google Wallet app kun je gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. De Google Pay app werkt voor nu nog wel, maar zal in de toekomst uitgeschakeld worden.