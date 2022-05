Knab komt spoedig met ondersteuning van Google Pay

Klanten van Rabobank en ABN Amro kunnen al gebruik maken van de betaal-app Google Pay. Op heel kort termijn zal de bank Knab deze stap ook nemen, zo bevestigt de bank.

Google Pay onderweg voor Knab

Knab zal naar eigen zeggen ‘zeer binnenkort’ de betaal-app Google Pay ondersteunen. Hiermee wordt het voor Android-gebruikers mogelijk om op een handige, en snelle manier in winkels (en online) contactloos een betaling te verrichten. Van de week werd de ondersteuning voor Google Pay al toegevoegd voor de klanten van de Rabobank, en eerder was ABN Amro al aan de beurt.

Google Pay kan bij Knab geactiveerd worden voor privérekeningen, maar ook voor een zakelijke of gezamenlijke rekening. De dienst kun je, indien beschikbaar, direct activeren via de app van Knab en zo toevoegen aan Google Pay. In eerste instantie komt de dienst alleen beschikbaar via de app, het contactloos betalen via Google Pay op een Wear OS smartwatch behoort bij Knab niet direct tot de mogelijkheden. Knab werkt nu aan de laatste puntjes op de i. Een releasedatum wordt nog niet genoemd. Google Pay ziet eruit zoals in onderstaande screenshot.