Google Pay uitgebracht in Nederland: dit kun je ermee

Google heeft haar betaaldienst Google Pay eindelijk uitgebracht in Nederland. Dat betekent echter niet dat iedereen hier zomaar gebruik van kan maken. Maar de dienst wordt wel voor meer mensen bereikbaar.

Google Pay in Nederland

Google Pay is eindelijk beschikbaar in Nederland. De betaaldienst van het bedrijf kwam in november vorig jaar al naar Nederland, maar was toen enkel beschikbaar bij enkele kleine banken in ons land. Daarbij was dit zonder de tussenkomst van de officiële Google Pay app. Dat is nu anders, want de Google Pay-app is vanaf nu ook in ons land te downloaden uit de Google Play Store. Onder andere de zuiderburen kunnen al veel langer gebruik maken van deze dienst.

Met Google Pay kan contactloos betaald worden in winkels. Hiervoor dient de smartphone NFC te hebben en ook over Android 5.0 Lollipop of hoger te beschikken. Online aankopen kunnen, indien de winkel hiervoor ondersteuning biedt, ook betaald worden met Google Pay. Deze zijn te herkennen aan de knop met ‘G Pay’. Gebruikers van Google Pay dienen in te loggen met hun Google-account in de app of op de website, en daar hun bankpas of creditcard toe te voegen.

Echter betekent dit niet dat iedereen zomaar de betaaldienst van Google kan gebruiken. De banken die in Nederland nu ondersteuning ervoor bieden zijn ABN Amro, Adyen, Bitpanda, Bunq, Curve, iCard, Monese, N26, PayrNet, Revolut, Swan, Viva Wallet, Wise en Zen.com. Klanten van deze banken kunnen nu de Google Pay app gebruiken. Dit betekent dat klanten van de bekende banken in Nederland, waaronder ING en Rabobank niet de dienst kunnen gebruiken. Een grote ramp is dat niet perse, omdat zowel ING als Rabobank in de eigen app contactloos betalen aanbieden.