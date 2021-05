Google Pay vanaf nu beschikbaar voor klanten van ABN Amro

Klanten van ABN Amro kunnen vanaf nu gebruik maken van betaaldienst Google Pay. Hiermee lijkt het erop dat Pay langzaam Nederland bereikt nadat het al lange tijd in België (en andere landen) beschikbaar is.

Google Pay bij ABN Amro

De bank ABN Amro geeft haar klanten vanaf nu de mogelijkheid om te betalen met hun Android-smartphone middels Google Pay. Google Pay is de betaaldienst van Google, maar is nog altijd niet uitgebracht in ons land. ABN Amro maakt de dienst in ieder geval alvast wel beschikbaar voor haar klanten.

Met Google Pay kunnen klanten direct contactloos betalen met de smartphone. Hiervoor is het niet nodig om een betaalpas mee te nemen. Google Pay werd eerder al aangeboden door de banken Bunq, N26 en Revolut. Omdat de Google Pay app nog niet beschikbaar is in Nederland, is Google Pay geïntegreerd in de bankieren-app van ABN Amro.

Klanten van ABN Amro dienen Google Pay nog wel te activeren in de ABN Amro-app. Hiervoor vul je de identificatiecode in en kies je vervolgens voor ‘Zelf regelen’. Vervolgens kun je Google Pay hier selecteren en kiezen welke betaalpas er gekoppeld moet worden. Vervolgens controleer je de gegevens en kan de dienst daadwerkelijk geactiveerd worden voor je. Wel dient je telefoon over NFC te beschikken.

Mobiel betalen was eerder al mogelijk bij ABN Amro, maar deze functie werd in 2019 uit de app gehaald. Verschillende andere banken bieden mobiel betalen al veel langer aan in hun eigen app. ABN Amro berekent geen kosten voor het gebruik van Google Pay.