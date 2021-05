ING Bankieren app krijgt donker thema en handige sneltoetsen

Een nieuwe update staat klaar voor de Bankieren-app van ING. De nieuwe versie van de app laat je een donker thema gebruiken, en verder zijn er drie handige sneltoetsen.

ING Bankieren app met donker thema

Het was een veelgevraagde functie, en nu is hij te vinden in de app van ING, de donkere modus. Het donkere thema is te gebruiken op toestellen met Android 10 en hoger. Het dark theme wordt automatisch actief als je deze hebt ingesteld op je smartphone. Er is geen optie bij de instellingen om deze handmatig te gebruiken.

Nieuw bij de update van de ING Bankieren app zijn ook de drie sneltoetsen bovenaan in het scherm. Deze paarsgekleurde icoontjes leiden je direct naar het doen van een overschrijving, het maken van een betaalverzoek of om te scannen, zoals een QR-code bij een online betaling. Verder kun je met de nieuwste update je saldo standaard verbergen in het overzicht.

De update voor de ING app heeft versie 2021.9.0.1 en wordt gefaseerd uitgerold. Hierdoor kan het even duren totdat deze bij iedereen beschikbaar is. Hiervoor kun je terecht in de Google Play Store.