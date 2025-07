‘Samsung komt met grote camera-verbetering in Galaxy S26 Ultra’

Het lijkt erop dat de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra een grote verbetering krijgt. Deze gaan we terugzien bij de camera van het toestel. Naar verwachting komt de nieuwe telefoon, samen met andere S26-modellen in januari.

Galaxy S26 Ultra met verbeterde camera?

Over de opvolger van de Galaxy S25 Ultra, genaamd de Galaxy S26 Ultra, is her en der al wat informatie naar buiten gekomen in het geruchtencircuit. Het nieuwste bericht gaat over de camera van het toestel. Samsung zou volgens nieuwe berichten een flinke camera-upgrade voorbereiden voor het Ultra-model.

Samsung zou bij de Samsung Galaxy S26 Ultra gebruik maken van de nieuwste 1-inch sensor van Sony. Dit is een 1/1.1″ lens met een resolutie van 200 megapixel. In de huidige Galaxy S25 Ultra zit al een 200 megapixel lens, maar deze is met 1/1,3 inch kleiner. Het grotere formaat van de nieuwe sensor moet ervoor zorgen dat er meer licht naar binnen komt, waardoor je betere foto’s maakt, zeker in omgevingen met weinig licht.

Naar verluidt is de aankondiging van de nieuwe telefoon in januari volgend jaar.

