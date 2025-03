Samsung Galaxy S25 Ultra review: bekend recept, maar toch anders

Samsung heeft onlangs de Galaxy S25-serie aangekondigd. In de afgelopen maand hebben we uitgebreid de Samsung Galaxy S25 Ultra meegenomen op sleeptouw. Hoe is dat bevallen? Onze ervaringen lees je in de Galaxy S25 Ultra review.

Review van de Samsung Galaxy S25 Ultra

Al jarenlang weet Samsung keer op keer te scoren met de Galaxy S-serie. Inmiddels zijn we aangekomen bij de 15e generatie van dit model, waar het dus ooit begon met de Samsung Galaxy S i9000, is het nu de Galaxy S25 Ultra. In de afgelopen jaren zijn er de nodige dingen veranderd en was het steeds een stap vooruit. De laatste paar modellen is de échte vernieuwing een heel stuk minder. Maakt dat de smartphones van tegenwoordig slecht? Dat zeker niet. Bij de Galaxy S25-serie moet het draaien om AI en verschillende kleinere verbeteringen. DroidApp heeft de smartphone getest en we delen onze bevindingen in de Samsung Galaxy S25 Ultra review.

Design en interface

Het ontwerp van de Samsung Galaxy S25 Ultra is niet bijster spannend. Dat betekent niet dat het niet goed is. Want in vergelijking met de voorganger, de Galaxy S24 Ultra zien we een fijne verbetering. Er is nu meer gebruikgemaakt van afgeronde hoeken. Hierdoor ‘steekt’ het toestel ook minder als je hem in je broekzak hebt zitten. Wel blijft het toestel een flinke omvang hebben, en dat zal niet iedereen even fijn vinden. Bediening met één hand blijft wat lastiger.

Verder zien we een vertrouwd ontwerp. De knoppen zitten op dezelfde plek waar ze eerst ook zaten. Een kleine verandering zien we bij de ringen om de camera, die nu voortaan zwart zijn van kleur. De smartphone voelt verder goed afgewerkt aan en dat is precies zoals je van een toestel met deze prijs mag verwachten.

S Pen

In het toestel zien we nog steeds de S Pen. De werking hiervan is meer uitgekleed dan voorheen. Deze beschikt namelijk niet langer over Bluetooth. Zo kon je de vorige generaties S Pen bijvoorbeeld nog gebruiken om een foto te maken, dat kun je bij de Galaxy S25 Ultra vergeten. Ook kon je er het toestel mee bedienen zonder het scherm aan te raken. Bepaalde opties zijn er nog wel, zoals tekenen en kleuren, maar de echte slimme functies zijn er niet meer. Hierdoor rijst vooral nog de vraag; wat voegt de S Pen nog echt toe? In de afgelopen weken heb ik de stylus dan ook amper gebruikt. De reden dat de S Pen ‘dommer’ is gemaakt, is niet officieel bevestigd. Het lijkt op een soort van bezuiniging. En dat is zonde, want de S Pen wordt zo minder nuttig. Wij vragen ons af of de S Pen nog een lang leven zal krijgen. De focus lag bij de Ultra-toestellen altijd op de S Pen, en ook dat is de afgelopen tijd veel minder. We zouden er niet van staan te kijken als de S Pen daardoor niet in een opvolger als de S26 Ultra of S27 Ultra te vinden zal zijn. Ik heb de S Pen tijdens de maand van testen ook nauwelijks meer gebruikt.

Interface

De Samsung Galaxy S25 Ultra draait vanzelfsprekend op Android 15, samen met de One UI 7.1 interface. De nieuwe functies die we kennen van andere toestellen, zoals het gescheiden venster voor notificaties en snelle instellingen, zien we ook hier terug. Over meldingen gesproken, wist je dat je eindeloze instellingen kunt bepalen met de Notificatie-instellingen op je Samsung? DroidApp heeft eerder een tipartikel geschreven met Galaxy notificatie tips.

Je hebt de keuze in het menu om de apps te sorteren op alfabetische volgorde, of op volgorde van moment van installeren. Uiteraard kun je ook een eigen volgorde aanmaken. Kies je voor de alfabetische volgorde, dan ga je niet horizontaal door het menu met apps heen, maar verticaal. Onderin beeld verschijnt de zoekbalk, zodat je ook snel naar een applicatie kunt zoeken.

Samsung heeft verder nog enkele andere functies toegevoegd, die we kennen van Samsung zelf. Denk aan Edge Lighting en ook het Always On Display is terug te vinden op de Galaxy S25 Ultra.

Communicatie en multimedia

Samsung doet goede zaken met de belkwaliteit van de Samsung Galaxy S25 Ultra. Telefoongesprekken klinken erg helder en van hoge kwaliteit, precies zoals je van een toestel in dit segment mag verwachten. Bellen doe je via de telefoon-app van Samsung. Mocht je nog sms’en, dan kan dat via de app van Google.

Internetten gaat ook prima met het toestel. Uiteraard zijn alle nieuwe technieken aanwezig. Wat wel opvalt is dat de Galaxy S25 Ultra vaker overschakelt naar een 4G-netwerkverbinding dan naar een 5G-netwerk. We krijgen niet helemaal de vinger op de zere plek, maar het lijkt vooral te komen wanneer het toestel ontwaakt wordt uit standby. Heel storend is het overigens niet, maar het viel wel meermaals op.

Op het gebied van multimedia stelt de Samsung Galaxy S25 Ultra je niet teleur. De beeldkwaliteit is goed, en ook op zonnige dagen is de helderheid prima in orde. Dat hebben we goed kunnen testen met de zonovergoten dagen die we in de afgelopen weken hebben gehad. De geluidskwaliteit is ook prima te noemen, maar soms voelt het toch wat ‘samengeperst’ en minder ruimtelijk.

Camera

Samsung heeft een naam hoog te houden met de camerakwaliteit van de telefoons. Dat moet de Galaxy S25 Ultra ook doen. De smartphone is voorzien van vier verschillende camera’s. Dit is een 200 megapixel hoofdcamera, 50 megapixel groothoeklens en tweemaal een 50 megapixel telelens, waarvan één periscooplens. De camera-app is vrij eenvoudig in gebruik en geeft je legio aan mogelijkheden. Ben je meer van het ‘recht toe-rechtaan’ fotograferen, dan is dat ook geen probleem.

We hebben de camera van de Samsung Galaxy S25 Ultra de afgelopen maand uitgebreid getest. De telefoon weet wederom erg goede foto’s te schieten. Duidelijk is dat er doorgaans meer verzadiging wordt toegepast dan bij andere merken; en of je dat bevalt is vooral een persoonlijke smaak. Het gebeurt maar weinig dat er geen bruikbare foto uit de S25 Ultra komt rollen.

Wanneer je inzoomt zien we ook weer de nodige krachten naar voren komen. Foto’s zien er goed uit. Zoom je echter volledig in, dan missen we wel de scherpte die AI nog toepaste bij bijvoorbeeld de Oppo Find X8 Pro. Bij de Samsung ziet het er dan toch net wat minder ‘smooth’ uit. Andere zoombeelden zien er echt prima en bruikbaar uit.

Een opvallend iets zien we wel terug bij foto’s die we in de donkere uren maken. Niet altijd komen daar de foto’s goed bij uit de verf. Soms zorgt een bepaalde kunstmatige laag ervoor dat foto’s een beetje raar ‘ingetekend worden’.

Onderstaande foto hebben we met de Samsung Galaxy S25 Ultra gemaakt. Wil je meer foto’s zien, bekijk dan het digitale fotoalbum van de S25 Ultra en zie wat de camera allemaal vast kan leggen!

We hebben de smartphonefoto’s vergeleken met de de Apple iPhone 15 Pro Max. Een vergelijking daarvan vind je hieronder. Tussen de iPhone en de Samsung zijn de verschillen heel minimaal.

Videocamera

Samsung heeft de videocamera ook voorzien van de nodige kwaliteit. De smartphone kan flink wat inzoomen en eventueel filmen in 8K kwaliteit. De beeldkwaliteit is erg goed en de stabilisatie doet goed zijn werk. We hebben onderstaande video in 4K geschoten.



Prestaties en accuduur

Niet langer meer een Exynos chipset, maar de krachtige Snapdragon 8 Elite van Qualcomm vinden we terug in deze smartphone. Niet alleen in de Ultra, maar nu ook in andere S25-modellen. De processor heeft zich in verschillende smartphones al bewezen, bijvoorbeeld in de OnePlus 13, zo schreven we in onze uitgebreide OnePlus 13 review.

De processor voert taken razendsnel uit en hier kunnen we de telefoon niet betrappen op vertragingen of haperingen. Het werkgeheugen komt uit op 12GB RAM en dan heb je nog de keuze uit 256GB, 512GB of 1TB aan opslagruimte.

Batterijduur

De batterijduur van de Samsung Galaxy S25 Ultra is vergelijkbaar met het vorige model. Met gemiddeld gebruik haal je 1 à 2 dagen met een schermtijd van 5-6 uur. Zit je vooral op het mobiele netwerk, dan zal het na een kleine 5 uur screen-on-time tijd zijn om de lader erbij te pakken. Voor het merendeel van de gebruikers zal dit meer dan voldoende zijn. Snelladen zit er nog altijd niet met dezelfde volle kracht in, zoals je dat bij bijvoorbeeld OnePlus ziet, maar met 45W. Draadloos laden kan ook, met 15W. Met een optioneel hoesje kun je ook de magnetische ring gebruiken zoals MagSafe bij de Apple iPhone.

AI

Meer dan bij het vorige model draait het bij de Galaxy S25 Ultra om kunstmatige intelligentie. Een aantal maanden krijg je de luxere versie van AI-tool Google, Gemini Advanced. Wil je dat na zes maanden nog gebruiken, zal je er voor in de buidel moeten tasten. Er zijn echter meer AI-tools. Natuurlijk AI-tools voor de notitie-app, voor het samenvatten of transcripties maken. Ook met de fotobewerker kun je verschillende tools gebruiken en bijvoorbeeld storende objecten verwijderen uit beeld. Samsung heeft sinds korte tijd verschillende AI-tools ook in het Nederlands beschikbaar gesteld. Waaronder de Live Translate functie tijdens het bellen. Je spreekt in je eigen taal, waarna een taalmodel het direct voor je vertaalt. Het is even wennen om een telefoonoproep op die manier te doen, maar het is verrassend wat AI hierin kan doen.

Now Brief

Een andere functie die bij de aankondiging de aandacht kreeg, was Now Brief. Deze optie vind je bijvoorbeeld terug op het vergrendelscherm. Het idee is dat je een compleet overzicht krijgt van je dag aan het begin, maar ook een samenvatting aan het eind van de dag.

Het idee is leuk, maar de uitwerking staat echt nog in de kinderschoenen. Los van het weer, de agenda-items en wat aanbevelingen op Spotify, blijft het overzicht vrij leeg. Een enkele keer kregen we aan het eind van de dag een collage van foto’s te zien die die dag zijn gemaakt. Gebruik je Samsung Health, bijvoorbeeld met een Galaxy smartwatch, dan zullen ook verschillende gezondheidsgegevens en dergelijke getoond worden. Hoewel alles aangevinkt stond om op te nemen in ons overzicht, miste ik nogal het een en ander. Het is jammer dat (in ieder geval op dit moment) geen ondersteuning is voor apps van derden.

Updatebeleid

Over het updatebeleid kunnen we vrij kort zijn. Samsung geeft je zeven Android OS-updates en zeven jaar lang beveiligingsupdates. Dit betekent dat je tot en met Android 22 zeker bent van updates. Een keurig updatebeleid, wat je ook mag verwachten voor een toestel van deze prijs.

Beoordeling

We horen het vaak; de échte grote verschillen zijn er niet meer echt bij smartphones vandaag de dag. En dat is ook wel zo. De Samsung Galaxy S25 Ultra is gemaakt volgens een vertrouwd recept. Dat hoeft overigens niet slecht te zijn. In onze Galaxy S24 Ultra review waren we enthousiast over de high-end telefoon en de Galaxy S25 Ultra moet weer net dat stapje beter zijn.

Na een maand reviewen, kunnen we niet anders concluderen dat de Galaxy S25 Ultra een goede, fijne smartphone is. We kunnen de meer afgeronde hoeken waarderen. Maar nieuwer is niet altijd beter, zo blijkt ook bij de S25 Ultra. Stiekem hadden we gehoopt op een -nog- betere accuduur; zoals bijvoorbeeld Oppo en OnePlus weten te bereiken met de nieuwe accutechnologie. Daarbij is de S Pen een flinke stap terug. Deze is veel minder veelzijdig dan de vorige generaties.

Voor vele consumenten vinkt de Galaxy S25 Ultra veel boxjes af; een erg goed updatebeleid, goede camera en nette accuduur. Een vinkje hoef je niet bij de prijs te zetten. Hoewel de adviesprijs begon bij 1499 euro en de prijs inmiddels wat gezakt is, blijft het een enorme smak geld voor een nieuwe telefoon. Als je dat kan missen; heb je aan de Samsung Galaxy S25 Ultra zeker een goede smartphone. Wil je iets minder uitgeven, dan kan het geen slechte zaak zijn om te kijken naar het vorige model; de Galaxy S24 Ultra. Ook die krijgt nog steeds lange tijd updates.

