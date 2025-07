Nothing Phone (3) aangekondigd met nieuwe Glyph Matrix

Nothing heeft zojuist haar nieuwe high-end smartphone aangekondigd. Het merk toont de Nothing Phone (3). Dat toestel is voorzien van de nieuwe Glyph Matrix achterkant en biedt nieuwe opties en mogelijkheden. Alle details zetten we op een rij.

Nothing Phone (3) is officieel

Het is eindelijk zover; fabrikant Nothing heeft de nieuwe Nothing Phone (3) officieel aangekondigd. Het merk had in de afgelopen weken de marketingmachine al op volle toeren draaien. Aan de geruchten komt nu een eind. Maar wat krijg je voor de vanafprijs van 799 euro?

Glyph Matrix

Wat direct opvalt is de Glyph Matrix. Als vervanging van de lichtgevende achterkant, genaamd de Glyph Interface, kun je nu dit cirkelvormige monochrome LED-display gebruiken. In een video zien we de nodige mogelijkheden met dit schermpje. Wel is het beduidend anders dan voorheen; want licht geven doet de achterkant verder niet meer. In de Glyph Matrix, welke in de hoek van de achterkant zit, zie je bijvoorbeeld de naam van een beller, app-specifieke meldingen, animaties en informatie over het systeem. Het schermpje bestaat uit 489 individuele LED-jes. Volgnes Nothing is technologie saai geworden, lijken alle telefoons op elkaar en deze (3) moet technologie persoonlijk maken.

Specificaties

Nothing voorziet de Nothing Phone (3) van een Snapdragon 8s Gen 4 chipset. Er zijn twee configuraties; 12GB+256GB en 16GB+512GB. Nothing biedt een 5150 mAh accu met 65W laadsnelheid en 15W draadloos opladen. Er is ondersteuning voor eSIM en de telefoon biedt een IP68 certificering tegen stof- en water. De Nothing Phone (3) draait op Android 15 met Nothing OS 3.5. Je krijgt zeven jaar updates en vijf jaar Android-updates.

Voor het maken van foto’s biedt de in zwart of wit gekleurde telefoon een 50 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. De tweede lens is een periscoop telelens van 50MP met 3x optische zoom en 6x in-sensor zoom. De derde lens is een 50 megapixel groothoeklens. Tot slot biedt ook de front-camera een 50 megapixel lens.

Nothing biedt de Nothing Phone (3) aan voor 799 euro, waarbij je honderd euro meer neer moet leggen voor de variant met meer RAM en opslagruimte. De verkoop start 4 juli.